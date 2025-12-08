중구, 대학 2곳서 전월세 안심계약 상담

8·9일 동국대·숭의여대서 서비스
서울 중구가 8일부터 이틀간 동국대와 숭의여대에서 대학생 1인 가구의 전월세 계약에 대한 불안과 부담을 덜어줄 ‘찾아가는 전월세 안심계약 상담소’를 운영한다고 7일 밝혔다.
상담소에서는 공인중개사 자격을 갖춘 주거안심매니저가 복잡한 주거정책부터 부동산 계약 과정에서 꼭 알아야 할 내용까지 알기 쉽게 알려준다.
상담뿐 아니라 집 보기 동행 서비스도 예약할 수 있다. 주거안심매니저가 계약 물건 점검과 계약 체결 현장에 동행한다. 중구에 거주하거나 생활권을 둔 대학생 1인 가구뿐 아니라 독립을 준비하는 학생도 별도 예약 없이 현장에서 바로 상담받을 수 있다.
중구는 1인 가구를 위한 전월세 안심계약 도움서비스 상담실을 중구청 별관 4층 복지정책과에 운영하고 있다. 사전 예약을 하면 야간과 주말에도 현장 동행 서비스를 제공해 직장인들도 편리하게 이용할 수 있다.
중구 관계자는 “부동산 거래 경험이 적은 대학생 1인 가구에 찾아가는 상담소가 든든한 주거 지원군이 되길 바란다”며 “앞으로도 1인 가구가 보다 안정적인 일상을 누릴 수 있도록 맞춤형 정책을 확대해 나가겠다”고 했다.
