서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

노원구, 복지분야 수상 4관왕…“복지체계 우수성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 미래 인재 육성하는 Y리더 장학생 선발

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 사회적경제기업 소통·화합의 장 열려

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산의 달콤한 ‘과자’ 역사…‘스윗 용산’ 기획전

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구, 대학 2곳서 전월세 안심계약 상담

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

8·9일 동국대·숭의여대서 서비스


  •
서울 중구 관계자가 지난 6월 중구 예장동 숭의여대에서 ‘찾아가는 전월세 안심계약 상담소’를 운영하고 있다.
중구 제공


서울 중구가 8일부터 이틀간 동국대와 숭의여대에서 대학생 1인 가구의 전월세 계약에 대한 불안과 부담을 덜어줄 ‘찾아가는 전월세 안심계약 상담소’를 운영한다고 7일 밝혔다.

상담소에서는 공인중개사 자격을 갖춘 주거안심매니저가 복잡한 주거정책부터 부동산 계약 과정에서 꼭 알아야 할 내용까지 알기 쉽게 알려준다.

상담뿐 아니라 집 보기 동행 서비스도 예약할 수 있다. 주거안심매니저가 계약 물건 점검과 계약 체결 현장에 동행한다. 중구에 거주하거나 생활권을 둔 대학생 1인 가구뿐 아니라 독립을 준비하는 학생도 별도 예약 없이 현장에서 바로 상담받을 수 있다.

중구는 1인 가구를 위한 전월세 안심계약 도움서비스 상담실을 중구청 별관 4층 복지정책과에 운영하고 있다. 사전 예약을 하면 야간과 주말에도 현장 동행 서비스를 제공해 직장인들도 편리하게 이용할 수 있다.

중구 관계자는 “부동산 거래 경험이 적은 대학생 1인 가구에 찾아가는 상담소가 든든한 주거 지원군이 되길 바란다”며 “앞으로도 1인 가구가 보다 안정적인 일상을 누릴 수 있도록 맞춤형 정책을 확대해 나가겠다”고 했다.


김주연 기자
2025-12-08 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

세운지구 간 오세훈 “문화재 보존·도시 개발 양립

“쇠락 좌시 안해” 녹지축 추진 재확인 주민 100명과 만나 애로사항 들어 베트남·말레이시아 4박 6일 출장

강동, 원스톱 생애 맞춤형 건강 서비스

보건소에 가족건강증진센터 운영

출산·양육 책임지는 동대문구 ‘생애 돌봄, 임산부’

일곱째 낳은 가정에 조리원 지원 민·관·병 지역 통합 돌봄 첫 사례

서울 중구, ‘노인 맞춤 돌봄’ 우수 지자체

“스마트 기술로 밀착 돌봄”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr