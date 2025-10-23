AI컴퓨팅센터 놓친 광주… “대통령 공약 이행” 촉구

강기정 시장, 국회 찾아 민심 전달

“기업 논리에만 좌우되어선 안 돼”



강기정(왼쪽 두 번째) 광주시장이 22일 오전 서울 국회본관에서 정청래(세 번째) 더불어민주당 대표를 만나, 이재명 대통령의 제1호 공약이자 국정운영 5개년 계획에 포함된 ‘국가AI컴퓨팅센터 광주 설립’ 이행을 촉구하는 성명서를 전달하고 있다.

광주광역시 제공

국가AI컴퓨팅센터 유치에 실패한 광주시가 정부와 국회를 상대로 “이재명 대통령 공약을 이행해 줄 것”을 촉구했다.강기정 광주시장은 22일 오전 국회에서 정청래 더불어민주당 대표를 만나 이 대통령의 핵심 공약이자 국정운영 5개년 계획에 포함된 ‘국가AI컴퓨팅센터 광주 설립’ 이행을 촉구하는 성명서를 전달했다.국회 방문은 전날 광주시청에서 열린 ‘광주미래산업 비상회의’ 결의에 따른 것이다. 성명서는 강 시장을 비롯해 광주시의원, 5개 구청장, 시민·사회·경제·종교단체 대표, 5·18단체 등 80명의 명의로 발표됐다. ﻿광주시는 이번 공모 과정에서 기업과 수개월간 실무 협의하며 ▲그래픽처리장치(GPU) 즉시 투입 ▲부지 가격 인하 ▲전력요금 특례입법 ▲최대 1000억원 규모의 지원 등 실질적이면서도 파격적인 조건을 제시해 왔다. 그러나 최근 기업이 ‘타 지역 신청’으로 입장을 바꾸자 시민사회 전반에서 “국가전략 사업이 기업 논리에 좌우돼서는 안 된다”는 강한 비판이 제기된다.광주지역 국회의원 8명도 ‘유감 성명’을 내고 ▲국가 AI데이터센터의 단계적 업그레이드와 확장 ▲국가 AI연구소(가칭) 설립 ▲AI반도체 실증센터 조성 ▲모빌리티 도시 지정 등 4가지 방안을 제시했다.﻿광주 홍행기 기자