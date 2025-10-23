서울Pn

검색

“필요한 서비스 맞춤으로”…서울형 장애인 개인예산

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 가을 핫플, ‘경복궁’ 압도적 1위…인스타선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

51만명 몰린 한성백제문화제… 송파 “사흘간 64

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

AI 동시통역은 용산, 민원 서비스 최고

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

순천시, ‘2025 장애인식개선 공감 콘서트 & 토크’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

장애인 예술가 연주 통해 장애 공감·이해의 장 마련


  •
순천만국가정원에서 열린 ‘2025년 장애인식개선 공감 콘서트 & 토크’ 행사에서 노관규 시장과 참가자들이 대화를 나누고 있다.


순천시가 지난 22일 순천만국가정원에서 ‘2025년 장애인식개선 공감 콘서트 & 토크’ 행사를 개최해 눈길을 끌었다.

이번 행사는 장애인이 비장애인의 도움 없이도 스스로 사회의 주체로서 참여하고 성취할 수 있음을 시민들에게 알리기 위해 준비했다. 시는 장애를 ‘돕는 대상’이 아니라 ‘함께 성장하는 시민’으로 바라보는 인식 전환의 계기를 마련하는데 힘을 쏟고 있다.

공연에는 장애인의 자립과 사회참여를 지원하는 일자리 사업을 통해 결성된 ‘느루걸음 앙상블’이 완성도 높은 오케스트라 연주를 선보여 큰 호응을 받았다. 중증 및 경증장애인으로 구성된 순천시시각장애인협회 소속 ‘미라클오카리나단’은 깊은 울림으로 관람객들의 뜨거운 박수를 받았다. 함께 진행된 ‘공감퀴즈’와 ‘보치아 체험’ 프로그램에서는 시민들이 직접 참여해 장애의 불편함보다는 가능성과 역량을 체감하는 시간으로 진행됐다.

한 관람객은 “장애인 예술가들이 스스로 무대를 준비하고 완성해낸 모습이 인상 깊었다”며 “도움을 받는 존재가 아닌 함께 만들어가는 시민이라는 생각이 들었다”고 소감을 전했다.

시 관계자는 “예술과 체험을 통해 장애를 이해하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 공감하고 소통하는 순천을 만들어가겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

은평 청년정책·문화도시 전략, 세계와 논의

이프위 오픈 세션 27~28일 개최 김미경 구청장 28일 연사로 참여

중랑, 공공기관·주민 함께 나눔문화 실천

‘동행 사랑넷 복지마당’ 27일 열어 수익금 전액 사회복지협의회 기부

구로구, 모범운수종사자 표창…“직업적 사명감 높여”

광진구, 무슨 일이 생기면 비상벨을 누르세요

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr