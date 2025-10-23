고흥문화재단 설립 ‘순항’···전남도 심의 통과

내년 법인 설립 목표

전남 고흥의 문화예술 정책 컨트롤타워 역할을 할 문화재단이 출범한다.23일 고흥군에 따르면 지역 문화예술 정책의 연속성·효율성·창의성을 확보하고, 군민의 문화활동을 체계적으로 지원하기 위한 ‘고흥문화재단’ 설립이 순조롭게 추진되고 있다.군은 지난 9월 1일 군 출자·출연기관 운영심의위원회 심의를 통과한 데 이어 지난달 1일 열린 전라남도 출자·출연기관 운영심의위원회에서 ‘설립 동의’를 받았다. 그 결과가 지난 21일 통보됨에 따라 재단 설립을 위한 행정 절차가 한층 탄력을 받게 됐다.군은 내년 법인 설립을 목표로 하고 있다. 협의 결과 공개와 조례 제정 본회의 통과, 발기인 및 임원추천위원회 구성, 정관·사업계획(안) 수립, 이사회 구성, 설립허가 신청 등 남은 행정 절차를 차질 없이 진행할 예정이다.재단이 설립되면 전문 인력을 통해 문화예술사업의 지속성과 전문성을 확보하고, 지역 예술인·단체와의 유기적 협력을 통해 군민의 문화향유 기회를 확대하는 등 지역문화 진흥에 크게 기여할 것으로 기대된다.공영민 군수는 “행정안전부의 지방출자·출연기관 설립 기준이 강화된 상황에서도 고흥군은 전남연구원의 타당성 검토를 마치고, 전남도와의 2차 설립 협의도 무난히 통과했다”며 “남은 절차도 면밀히 검토해 차질 없이 재단을 출범시키겠다”고 말했다.고흥 최종필 기자