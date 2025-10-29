완도군, ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’ 성공 기원

서울Pn

캘리그라피 퍼포먼스와 해조류박람회 성공 기원 공연 선보여


  •
완도군이 지난 26일 해변공원에서 ‘2026 Pre완도국제해조류박람회’ 성공 개최 퍼포먼스 진행하고 있다.


전남 완도군이 지난 26일 해변공원에서 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’ 성공 개최를 기원하는 퍼포먼스와 함께 본격적인 준비에 들어갔다.

이날 퍼포먼스에서는 ‘해조류, 전복하면 완도여라! 2026 Pre 완도국제해조류박람회 성공 개최를 기원합니다!’라는 문구를 캘리그라피로 쓰고 성공 기원 공연과 어린이 응원 글을 추가하는 등 박람회 성공개최 기원 메시지가 이어졌다.

또 해조류박람회 추진위원회 위원들과 내빈들이 무대에 올라 박람회 성공 개최를 기원하는 구호를 외치며 박람회 준비 의지를 다졌다.

완도국제해조류박람회는 2026년 5월 2일부터 6일간 해변공원 일원에서 완도 대표 해양자원인 해조류와 전복을 주제로 열리며 국제 심포지엄과 수출 상담회 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

완도군 관계자는 “군민 모두가 한마음으로 완도국제해조류박람회의 성공 개최를 기원하는 뜻깊은 시간이었다”며 “해조류의 가치와 완도의 위상을 드높일 수 있도록 박람회 개최 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.


완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
