경북도의회 “포항 대흥중학교 학생들, 청소년의 눈으로 본 지방자치… 경북도의회서 배우는 민주주의 첫걸음”



30일 본회의장에서 포항 대흥중학교 학생 17명이 참여한 가운데 ‘제124회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최한 경북도의회(의장 박성만). 경북도의회 제공

경북도의회(의장 박성만)는 30일 본회의장에서 포항 대흥중학교 학생 17명이 참여한 가운데 ‘제124회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.포항 대흥중학교 2~3학년 학생들이 참여한 이날 ‘청소년의회교실’에는 김희수 도의원이 직접 학생들을 맞이하고 격려했으며, 학생들은 스스로 작성한 조례안을 바탕으로 실제 본회의 의사진행순서에 따라 도의원의 역할과 의정활동을 현장에서 생생하게 경험했다.학생들은 ▲학교 인조 잔디 설치 의무화시킵시다 ▲음주로 인한 심신미약을 없애야 합니다 ▲칭찬을 통한 바른 언어 사용으로 학교 폭력을 예방합시다 ▲기후변화로 인한 아동 권리 침해 등을 주제로 한 3분 자유발언에 이어 ▲인터넷 실명제에 관한 조례안 ▲흉악범죄자 신상 공개에 관한 조례안 등 전체 5건의 안건을 상정·처리헸다.특히 지역 출신 김희수 도의원은 “오늘 청소년의회교실을 통해 여러분의 미래를 밝히는 디딤돌이 되고, 우리 지역과 국가를 이끌 인재로 성장하길 기원한다”라며 학생들을 격려했다.경북도청소년의회교실은 도내 초·중·고등학생들이 1일 도의원이 되어 지방의회의 역할과 민주적 의사결정 과정을 체험하는 교육 프로그램으로, 청소년들에게 지방자치의 중요성을 알리고 정치·사회적 참여 의식을 함양하기 위해 운영되고 있으며, 참여 학생들로부터 높은 관심과 호응을 얻고 있다.온라인뉴스팀