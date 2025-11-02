무주~대구 고속도 건설 예타 대상 선정… 전북-경북-대구 국가간선망 연결 ‘성큼’

서울Pn

새만금 공항·항만 등과 연계 기대

영호남 초광역 상생협력의 핵심이 될 동서축 도로 건설이 본격화된다.

전북도는 ‘무주~대구 고속도로 건설사업’이 지난달 31일 기획재정부 제10차 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사 대상 사업에 선정됐다고 2일 밝혔다.

전북과 경북, 대구는 전주에서 대구로 이어지는 국가간선도로망 동서 3축 조성을 추진 중이다. 영호남 간 교통망을 직결함으로써 지역 간 교류 활성화와 물류 효율성 제고는 물론, 국가 균형발전의 상징적 의미를 지닌다. 궁극적으로 새만금에서 포항에 이르는 도로망 구축이 목적이다.

대구∼포항 구간은 이미 운영 중이다. 새만금∼전주 구간은 올해 개통된다. 무주~성주~대구를 연결하는 도로만 단절돼 있다. 낮은 교통수요 등으로 타당성 확보에 어려움을 겪었기 때문이다. 이에 전북도와 경북도, 무주군 등은 예타 통과 가능성을 높이기 위해 두 구간을 하나의 사업으로 통합해 추진하는 방안을 마련하고, 국토교통부와 한국도로공사에 건의했다.

무주~대구 고속도로는 영호남 연결성 강화, 새만금 공항·항만 등 물류 네트워크 확장으로 이어질 것으로 기대된다. 전북도는 사업 타당성 확보와 조속한 예타 통과를 목표로 사업 추진 필요성에 대한 지역 공감대 확산에 나설 방침이다. 국토교통부, 한국도로공사 등 관계기관과의 협력 체계를 강화하고, 지역 국회의원·관련 지자체 등과의 공조도 더욱 확대해 나갈 계획이다.

김관영 전북지사는 “사업의 조속한 추진을 위해 예타 통과 전략을 자세히 수립하고, 지역 간 협력을 통해 국토 균형발전을 핵심 축으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


전주 설정욱 기자
2025-11-03 21면
