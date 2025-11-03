광명시의회, 자립준비청년 지원정책 강화 나서



3일 광명시의회 연구단체 ‘광명시 자립준비청년 정책연구회’(회장 이재한), 용역 최종보고회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광명시의회 제공

광명시의회 연구단체인 ‘광명시 자립준비청년 정책연구회’(회장 이재한)가 자립준비청년의 안정적 사회 정착을 위한 지원정책 실효성 강화에 나섰다.연구회는 3일 시의회 운영위원회 회의실에서 최종보고회를 열고, 그간의 연구성과와 정책 추진 방향을 공유했다.보고회에는 구본신, 김종오, 설진서, 이재한, 정지혜 의원 및 관계 공무원, 용역수행기관 관계자 등이 참석했다.연구회는 제도·조례 기반 강화, 맞춤형 교육·멘토링, 퇴소 후 지원 공백 해소, 민관 협력체계 구축, 지속가능한 재원 확보 등을 핵심 과제로 제시했다.단기적으로 지원 대상 확대와 통합 DB 구축, 긴급생활·학업 지원금 신설, 중기적으로 학습·자립교육 및 멘토링, 정착금 관리 체계를 마련하고, 장기적으로 협의체 법정화와 전담사례관리사 제도화, 통합 데이터 플랫폼 구축을 추진할 계획이다.이재한 의원은 “자립준비청년이 지역사회에서 안정적으로 성장할 수 있도록 제도적·행정적 기반을 튼튼히 하겠다”며 “연구결과가 실질적인 정책으로 이어지도록 시와 지속적으로 협력하겠다”고 말했다.연구회는 올 상반기부터 현장 조사와 정책 사례 분석을 진행했으며, 연구 결과를 토대로 조례 개정과 행정 지원 방안을 시정에 제안할 예정이다.온라인뉴스팀