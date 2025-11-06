가을바람 맞는 오징어

김용일 서울시의원, 북가좌2동 바자회 참석
이새날 서울시의원, 압구정중학교 인조잔디구
정하용 경기도의원, 실질적 교육복지로 교복
김시용 경기도의원, 인천시는 수도권매립지
도봉 ‘골목형상점’ 4곳 추가… 마케팅 등 지원
육아하기 좋은 관악 [현장 행정]
일일 직원 된 박준희 관악구청장
동작, 어르신 일시 돌봄 ‘효도케어센터’ 오픈
사회복지사 등 전문 인력 9명 상주
4·8시간 단위로 주 5회 이용 가능
중랑 주민자치 활동 홍보… “소통·협력 구심점”
성과공유회 이틀 동안 개최
라인댄스 등 공연·작품 전시
“인간·자연 공존하며 힐링”… 세계
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
“깊어가는 가을 호반길 같이 걸어요”
깊어가는 가을, 국화 옆에서
서울 전 자치구에 청년취업사관학교 개
서울시는 청년 인재 양성 기관인 청년취업사관학교 25호 중랑캠퍼스를 오는 3일 개관한다고 2일 밝혔…
백석대, 배드민턴 남자복식 최강자 ‘
