염창역 역세권에 24층 공동주택이…‘주거·창업·교육 결합’



서울 양천구 목동 523-45번지 일대 공동주택 조감도. 서울시 제공

노후 주거지와 시장이 혼재된 서울 양천구 목동 523-45번지 일대에 주거와 창업, 교육이 결합된 지상 24층 공동주택이 들어선다.서울시는 지난 5일 도시계획위원회에서 이같은 내용이 담긴 목동 523-45번지 일대 역세권 활성화 사업 정비계획을 수정 가결했다고 6일 밝혔다.대상지는 지하철 9호선 염창역과 인접한 도심 배후 주거지다. 저층 노후주택이 밀집해 주거공급 수요가 꾸준히 제기돼 왔다.정비계획은 대상지에 용적률 317%, 지하 3층∼지상 24층 규모의 공동주택 414세대와 근린생활시설, 창업·교육시설을 짓는 내용이다. 공공기여를 통해 광진·영등포 지역에 분산된 청년쿡 비즈니스센터를 통합·이전한다. 평생학습센터도 신설해 지역 연령구조에 맞는 세대별 맞춤형 공공서비스를 제공한다.이번 사업은 서울주택도시공사(SH공사)가 처음 참여하는 역세권 활성화 사업이다.전날 회의에서 종로구 효제동 292-2번지 일대 효제 1·2·3 도시 정비형 재개발 사업 정비계획 결정 및 경관심의안도 수정 가결됐다. 중구 마포로 5구역 9-1지구 도시 정비형 재개발 정비계획 변경안도 가결됐다.서유미 기자