천안시, 글로벌 기업들과 ‘스마트도시’ 협력

충남 천안시는 미국의 라이다(LiDAR) 전문기업 Ouster, 국내 어반테크기업 ㈜그린에이아이와 글로벌 스마트도시 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 스페인 바르셀로나에서 열리는 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 전시장 내 ‘천안관’에서 열렸다.

협약은 인공지능(AI)과 LiDAR 기술을 융합한 스마트시티 실증과 데이터 기반 행정 고도화를 추진하고, 지속 가능한 도시환경 조성을 위해서다.

천안시는 스마트시티 시범사업 추진을 위한 행정적 협조와 실증환경 조성을 제공하고 공공데이터 활용 및 정책 연계가 원활히 이루어질 수 있도록 필요한 협의 절차를 지원한다.

Ouster는 라이다 센서 하드웨어와 관련 기술자료, 데이터 수집·분석 도구 등 기술적 자문을 제공한다.

그린에이아이는 LiDAR 기반 멀티센싱 AI 기술을 활용해 교통, 안전, 환경 등 도시 운영 분야의 데이터 분석 및 통합 관제 기술을 개발하고, 시범사업 운영과 관련된 기술적 검증 및 성능을 분석한다.

김석필 천안시장 권한대행은 “이번 협약으로 교통·안전·환경 정책에 접목해 도시 운영의 효율성 높이고 AI·데이터·센서 기술을 기반으로 한 지속 가능한 도시 혁신 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
