오세현 아산시장, 중국 동관시와 경제·산업 협력 강화



오세현 아산시장(왼쪽)과 뤼청시 중국 동관시장. 시 제공



오세현 시장을 단장으로 한 대표단이 동관시를 방문해 기념 촬영을 하고 있다. 시 제공

충남 아산시가 상호결연도시 중국 광둥성 동관시와 경제·산업 협력 등 우호 관계를 강화했다.6일 시에 따르면 오세현 시장을 단장으로 한 대표단이 동관시를 방문했다.동관시는 400여 개의 한국 기업이 진출해 있는 중국의 대표 산업도시다.시는 지난 2012년 9월 자매결연을 한 이후 교육·문화·경제 등 다양한 분야에서 활발한 교류를 이어오고 있다.오 시장은 5일 뤼청시(吕成蹊) 동관시장과 교류 회의를 갖고, 양 도시 간 우호 증진과 함께 2026년 추진 예정인 경제·문화·관광 등의 실질적 협력 방안을 논의했다.오 시장은 “최근 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 회의에서 이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 만나며 한중 관계 회복의 새로운 전기가 마련됐다”며 “양 도시가 경제·문화·관광 등 다양한 분야에서 함께 성장하길 기대한다”고 말했다.뤼 동관시장은 “아산시와 동관시는 한중 양국의 혁신과 성장을 이끄는 핵심 산업도시”라며 “상호 교류를 확대해 경제·문화 등 다양한 분야에서 함께 발전하며 지방정부 간 우호 협력 모범이 되자”고 말했다.오 시장과 방문단은 현지 주재원과 한국상인회 관계자들과의 간담회를 열고 맞춤형 기업지원 정책을 모색하는 한편, 한인사회 애로사항을 청취했다.베트남 등을 방문한 대표단은 7일 귀국 예정이다.아산 이종익 기자