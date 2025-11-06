오세현 아산시장, 중국 동관시와 경제·산업 협력 강화

서울Pn

오세현 아산시장(왼쪽)과 뤼청시 중국 동관시장. 시 제공


충남 아산시가 상호결연도시 중국 광둥성 동관시와 경제·산업 협력 등 우호 관계를 강화했다.

6일 시에 따르면 오세현 시장을 단장으로 한 대표단이 동관시를 방문했다.

동관시는 400여 개의 한국 기업이 진출해 있는 중국의 대표 산업도시다.

시는 지난 2012년 9월 자매결연을 한 이후 교육·문화·경제 등 다양한 분야에서 활발한 교류를 이어오고 있다.

오 시장은 5일 뤼청시(吕成蹊) 동관시장과 교류 회의를 갖고, 양 도시 간 우호 증진과 함께 2026년 추진 예정인 경제·문화·관광 등의 실질적 협력 방안을 논의했다.


오세현 시장을 단장으로 한 대표단이 동관시를 방문해 기념 촬영을 하고 있다. 시 제공


오 시장은 “최근 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 회의에서 이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 만나며 한중 관계 회복의 새로운 전기가 마련됐다”며 “양 도시가 경제·문화·관광 등 다양한 분야에서 함께 성장하길 기대한다”고 말했다.

뤼 동관시장은 “아산시와 동관시는 한중 양국의 혁신과 성장을 이끄는 핵심 산업도시”라며 “상호 교류를 확대해 경제·문화 등 다양한 분야에서 함께 발전하며 지방정부 간 우호 협력 모범이 되자”고 말했다.

오 시장과 방문단은 현지 주재원과 한국상인회 관계자들과의 간담회를 열고 맞춤형 기업지원 정책을 모색하는 한편, 한인사회 애로사항을 청취했다.

베트남 등을 방문한 대표단은 7일 귀국 예정이다.

아산 이종익 기자
