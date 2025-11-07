‘10년 표류’ 송도유원지 르네상스, 부영 땅 제외… 반쪽사업 전락

252만5000㎡ 8개 블록 나눠 개발

부영과 5·6블록 사업 협상 결렬



부영 “5블록 기부채납 너무 과다”

인천시 “테마파크 우선 조성하라”

인천 연수구 옛 송도유원지 일대를 주거·관광 단지로 개발하는 ‘송도유원지 르네상스’가 반쪽으로 전락하게 됐다. 개발 예정지의 40%가량 땽을 소유한 ㈜부영과의 협상이 결렬돼서다.6일 인천시에 따르면 시는 옛 송도유원지 일대 252만 5000㎡를 8개 블록으로 나눠 주거단지와 테마파크, 체육시설, 해변 친수공간 등을 조성하는 송도유원지 르네상스를 추진하고 있다. 그러나 핵심 구역으로 평가되는 부영 소유의 5블록(53만 9000㎡)과 6블록(49만 9000㎡) 등 2개 블록(103만 8000㎡)이 제외돼 사업에 타격을 입게 됐다.시는 앞서 부영과 마지막 협상에 나섰다. 시는 원래 테마파크를 조성하기로 했던 6블록에 공동주택을 짓고 5블록은 시에 기부채납해 달라고 했지만 부영은 기부채납 규모가 과도하다며 받아들이지 않았다. 부영은 시가 내 건 조건대로 테마파크를 먼저 조성하고 공동주택을 건립해야 하는 부담을 지게 됐다.부영은 2015년 당시 1조원의 가치가 있다고 평가되던 이 땅을 3150억원에 사들여 5블록엔 공동주택 3920가구를, 6블록엔 테마파크를 건설하겠다는 사업계획을 내놨다.시는 부영이 ‘돈 되는’ 공동주택만 짓고 테마파크를 등한시할 수 있다고 우려, ‘테마파크 완공 3개월 전에는 공동주택 착공 및 분양 금지’라는 조건을 달았다. 공동주택을 분양하려면 테마파크를 먼저 조성해야 하는 셈이다.부영은 사업계획 인가 당시 7000억원을 들여 테마파크를 만들겠다고 공언했지만 사업은 10년째 제자리걸음이다. 2017년엔 테마파크 부지의 토양이 오염된 사실이 확인됐지만 부영은 정화 작업도 게을리했다. 이 때문에 연수구가 부영을 토양환경보전법 위반 혐의로 고발, 벌금형을 선고받았다.상황이 이런데도 부영은 공동주택을 약 1200가구 더 건설하게 해 달라고 시에 요구, 비난을 사고 있다. 시는 더 이상 타협은 없다고 선을 그었다. 인천시 관계자는 “원칙대로 부영은 테마파크를 먼저 조성해야 할 것”이라고 말했다.강남주 기자