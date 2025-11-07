포항~영덕 31㎞ 19분만에 간다…왕복 4차선 고속도로 오늘 개통

2016년 착공… 9년만에 개통식

거리 6㎞ 줄이고 시간 23분 단축

청하터널 국내 첫 GPS 내비 가능

경북 포항과 영덕을 잇는 고속도로가 9년 만에 완공됐다.6일 국토교통부와 영덕군 등에 따르면 총연장 30.9㎞에 이르는 왕복 4차로 규모인 포항~영덕 고속도로 개통식이 7일 열린다.이 고속도로는 2016년 착공했으며 총 1조 6115억원의 사업비가 투입됐다. 포항시 흥해읍에서 영덕군 강구면까지 연결된다. 차량 운행은 8일 오전 10시부터 가능하다. 구간 중 약 5.4㎞ 길이의 포항 청하터널에는 국내 최초로 터널 내 위성항법시스템(GPS)를 도입해 터널 내부에서도 끊김이 없이 자동차 내비게이션을 이용할 수 있다.이번 개통으로 흥해읍에서 강구면까지 주행거리는 37㎞에서 31㎞로 단축된다. 이동 시간은 기존 42분에서 19분으로 약 23분 줄어들 전망이다. 기존 연결 도로인 국도 7호선의 경우 출퇴근 시간대 및 주말 정체가 심했으나 이 구간 교통혼잡도 크게 줄어들 것으로 기대된다.군은 20분 내외로 포항~영덕 간 이동이 가능해지면서 두 지역의 우수한 인프라를 편리하게 이용할 수 있게 될 것으로 내다봤다. 대구~영덕 간 이동도 1시간대로 줄면서 관광객 유입에도 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상된다. 포항의 경우 울산~포항 고속도로와 연계될 경우 동해안 북부 지역과 남부권 산업도시를 아우르는 물류 이동이 가능해 거점 도시 역할을 할 전망이다.올해 초 포항과 삼척을 잇는 동해중부선 개통으로 영덕에 철도까지 들어서면서 군은 지역 내 교통망과의 연계를 위해 관련 인프라 확충을 지속할 계획이다. 안동~영덕구간 도로 개량, 국지도 20호선 강구대교 건설, 강구~축산 간 도로, 달산~죽장 간 도로 건설 등을 조속히 마무리한다는 구상이다.영덕군 관계자는 “철도와 함께 숙원사업인 고속도로까지 개통되면서 주변 도시를 포함해 타 지역 관광객 유입이 더욱 편리해진다”며 “영덕의 관광 자원을 더욱 많은 사람들에게 알리고, 지역 산업 및 경제가 활성화되는 계기로 작용할 것”이라고 했다.영덕 김형엽 기자