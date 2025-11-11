서울시, 신내1동·묵2동 등 모아타운 4곳…5483세대 공급

소규모주택정비 통합심의 가결



서울 광진구 자양2동 649번지 일대 모아타운 조감도. 서울시 제공

서울 중랑구 신내1동과 묵2동, 광진구 자양2동, 관악구 청룡동에 모아주택 5483세대가 들어선다.11일 서울시에 따르면, 전날 제16차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ‘중랑구 신내1동 493-13일대 모아타운’ 외 3건을 통과시켰다.통과된 안건은 ▲중랑구 신내1동 493-13번지 일대 모아타운 ▲중랑구 묵2동 243-7번지 일대 모아타운 ▲광진구 자양2동 649번지 일대 모아타운 ▲관악구 청룡동 1535번지 일대 모아타운이다. 사업추진 시 모아주택 5483세대가 공급된다.노후 건축물이 있는 중랑구 신내1동 493-13번지 일대에 모아주택 2개소 사업이 추진되며 878세대가 공급된다. 망우로63길을 기존 6ｍ에서 11ｍ로 확폭해, 보차혼용 도로를 양측 보도를 갖춘 진출입로로 바꾸기로 했다.중랑구 묵2동 243-7번지 일대 모아타운은 모아주택 4개소를 추진하는 사업으로, 1826세대가 공급된다. 노후·불량 건축물 비율이 69.1%에 달하는 지역으로 이번 모아타운 관리계획 결정으로 주거환경이 개선될 것으로 기대된다.광진구 자양2동 649번지 일대(9만 5352.8㎡)에는 모아주택 5개소 사업이 진행된다. 주택은 기존 1424세대에서 901세대 늘어난 2325세대가 공급된다. 한강변 도시경관을 고려해 뚝섬로52길·56길에 건축 한계선을 설정해 열린 조망 축을 확보한다.관악구 청룡동 1535번지 일대에는 모아주택 4개소 사업을 통해 모아주택 454세대가 공급된다. 분절된 도로 체계와 높은 경사로 개발이 어려웠던 지역이다.서유미 기자