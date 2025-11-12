1만 5000명 인재 기른다… 충남 ‘AI 대전환’

서울Pn

AI 특위 32명 구성해 전략 수립


  •
김태흠 충남지사


충남도가 1만 5000명 이상 인공지능(AI)전문 인력 양성과 제조공정 AI 전환 등 공공분야와 산업계 전반에 걸쳐 ‘AI 대전환’을 선포했다.

도는 11일 단국대 천안캠퍼스에서 충남 AI 대전환을 선언하고, 충남 AI특별위원회를 출범했다. 이날 선언은 ﻿미래 먹거리를 선제적으로 확보하겠다는 의지를 담고 있다.

32명으로 구성된 AI 특위는 글로벌 빅테크 임원 등 기업인 14명과 국방과학연구소 등 연구원 6명, 대학 교수 12명이 참여한다. 이들은 AI 대전환 전략을 수립하고, 심의와 자문 등을 맡는다.

도는 AI 기반 혁신 거점 산업 생태계 조성을 위해 벤처 펀드 3배 이상 확대와 AI 특화 인력 1만 5000명 이상 양성 등을 추진한다. AI를 이용한 신약 개발과 디지털 헬스케어 등 융복합 바이오산업 육성도 강화한다.

도는 공공행정 전반에 AI를 접목하고 AI로 전 과정을 총괄하는 ‘제조공정 AI 전환 얼라이언스’를 구성할 계획이다. 김태흠 충남지사는 “‘힘쎈 충남’은 인공지능 시대에서도 선도자가 될 것”이라며 “전방위적 AI 대전환으로 충남 미래 경쟁력을 높이고, 희망과 기회가 있는 AI 시대를 열어가겠다”고 말했다.


천안 이종익 기자
2025-11-12 21면
