이택수 경기도의원, 유아체험교육원 프로그램은 그림의 떡



이택수 의원이 12일 경기도교육청 북부·남부유아체험교육원을 대상으로 한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 12일 경기도교육청 북부·남부유아체험교육원을 대상으로 한 행정사무감사에서 모든 유아 대상 체험프로그램이 선착순 신청 즉시 마감되는 현상에 대해 일부 수익자 부담이나 찾아가는 프로그램 확대를 통해 체험 기회를 늘려달라고 촉구했다.이택수 의원은 “경기도교육청 남부유아체험교육원 이용 실적을 보면 작년에 2만 1,616명에서 올해 9월까지 2만 3,239명으로 늘어났다”며 ”북부유아체험교육원도 올해 9월까지 2만 4,402명의 유아가 무한놀이체험에 참가했는데, 2개 교육원에 연간 5만 명이 참여한다고 해도 경기도 전체 6세 이하 아동 수 120만명에 비할 때 여전히 ‘그림의 떡’에 불과하다”고 지적했다.이 의원은 “유아체험교육원 홈페이지가 모두 폐쇄적이고 프로그램 참가신청 안내가 부실하며 거의 대부분의 프로그램이 이미 연말까지 ‘마감’ ‘이용불가‘ 표시와 함께 신청 기회가 차단됐다”며 ”찾아가는 프로그램을 경기도 북부지역으로 확대하고 소외지역에도 유아체험 기회를 확대해달라”고 당부했다.이에 대해 정재영 북부유아체험교육원장은 “카카오 채널 및 키즈노트 홍보, 누리집 팝업을 통한 예약 안내 이후 홈페이지 회원 가입을 통한 예약을 받는데 대부분 체험일 전전달에 선착순 신청이 마감된다”며 ”가족체험 운영일을 월 2회로 확대해 호응을 얻었는데, 내년에는 찾아가는 체험 프로그램의 지원 대상 지역과 기관 수를 확대 운영할 예정”이라고 답변했다.온라인뉴스팀