임창휘 경기도의원, 용인 반도체 클러스터 용수공급으로 희생하는 광주시에 물산업 클러스터로 보상하라



임창휘 의원이 17일 경기도 수자원본부를 대상으로 한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 11월 17일(월) 경기도 수자원본부를 대상으로 한 행정사무감사에서 ‘용인 반도체 클러스터 용수 공급 사업’과 관련해 “상수원 규제로 고통받는 광주시가 국가적 사업을 위해 또 한 번의 특별한 희생을 감수하고 있다”고 지적하며, “실질적인 상생 협력 모델”을 강력히 촉구했다.총사업비 2조 2천억 원이 투입되는 용인 반도체 클러스터에 용수를 공급하기 위한 1단계 사업은 팔당댐에서 용인까지 46.9㎞의 관로를 건설하는 사업이다.임창휘 의원은 “1단계 용수 공급 관로가 광주시의 하천과 도로를 관통해 건설됨에 따라, 상수원 규제로 이미 고통받는 광주시 주민들은 또 한 번의 공사로 인해 불편과 희생을 감수하고 있다”고 지적했다.임창휘 의원은 “팔당댐 원수 취수량 증가는 수해 대비를 위한 예비 방류 등 팔당호 수위 조절의 유연성을 떨어뜨려 상수원 관리의 과부하로 이어진다”며, “상수원 보호와 광역 상생을 위해 원수와 관로 통과 부지를 제공하는 광주시에 상응하는 실질적인 혜택과 기반시설 정비가 반드시 뒤따라야 한다”고 강조했다.임창휘 의원은 “용수 공급 관로 공사가 지나가는 광주시의 하천과 도로에 대해 정비 사업을 우선적으로 시행해야 한다”며, “관로 매설 후 발생할 수 있는 도로 불량 복구 문제와 하천 환경 개선을 포함한 종합 정비 계획을 수립하고 사업 시행 주체와 적극 협의하여 즉각 조치해 줄 것”을 주문했다.또한, 임창휘 의원은 “광주 지역 등 상수원 규제 지역의 주민 편의 증진을 위해, 수자원본부가 추진하는 ‘생태하천 복원사업’ 및 ‘도랑 복원사업’ 선정 시 광주시를 우선적으로 고려하고, 이 사업들을 주민 친수 공간(인도, 탐방로 등) 확보 계획과 통합하여 지역 주민의 삶의 질을 높이는 상생 모델을 구현해야 한다”고 주문했다.마지막으로 임창휘 의원은 근본적인 상생 모델의 구축과 관련해 “용인 반도체 클러스터의 성공을 위해 희생을 감수한 광주시에 단순한 공사 복구를 넘어, 지역 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 상생 협력 모델을 추진할 것”을 주문했다.특히, 임창휘 의원은 최근 한국수자원공사가 ‘초순수’ 기술 국산화에 성공해 SK하이닉스에 공급한 사례를 언급하며, “반도체 산업의 핵심인 ‘물’을 공급하는 광주시가 ‘물기술 연구소’나 ‘물산업 클러스터’ 유치 등을 통해 케이-워터(K-water) 및 반도체 기업들과 협력하여 미래 산업의 한 축으로 상생할 수 있는 계획을 수립해야 한다”고 강력히 촉구했다.온라인뉴스팀