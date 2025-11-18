오석규 경기도의원, 1인 크리에이터 지원체계 개선과 북부허브센터 의정부시민 지원 확대 주문



오석규 의원이 17일 경기도의회 문화체육관광위원회 소관 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 오석규 의원(더불어민주당, 의정부4)은 지난 17일 위원회 소관 행정사무감사에서 경기콘텐츠진흥원(이하 콘진원)의 ‘1인 크리에이터 육성 사업’과 ‘북부 경기문화창조허브’ 운영 문제점을 지적하고 실질적인 개선을 촉구했다.오석규 의원은 먼저 1인 크리에이터 육성 사업의 부실한 지원 체계를 지적했다. 오석규 의원에 따르면, 콘진원의 크리에이터 지원 사업은 사업별 지원금이 40만원에서 1,500만원까지 과도한 편차를 보였다. 그는 “양질의 콘텐츠 제작을 지원한다면서 40만원을 지원하는 것은 현실과 맞지 않다”며 “형평성에 맞는 기준에 근거하지 않는 지원금 책정은 사업의 실효성을 떨어뜨린다”고 비판했다.또한 ‘도내 성장기 크리에이터 육성’이라는 사업 목적과 달리, 실제 지원 대상자의 44%가 타 시·도민인 것으로 확인됐다. 오석규 의원은 “경기도민의 세금으로 운영되는 사업의 수혜가 타 시·도민에게 과도하게 돌아가고 있다”며 “사업 목적에 맞게 경기도민을 우선 지원하는 방식으로 즉각 개선해야 한다”고 밝혔다.이어 오석규 의원은 자신의 지역구인 의정부에 위치한 ‘북부 경기문화창조허브’의 부진한 실적을 지적하며 의정부시민을 위한 지원 확대를 요청했다. 북부허브는 16억 원의 예산이 투입됐음에도 매출액 목표 대비 12.2%, 일자리 창출은 27% 달성에 그쳐 도내 4개 분원 중 최하위 성적을 거뒀다.오석규 의원은 “경기 북부의 잠재력을 이끌어야 할 북부허브의 성과가 이토록 저조한 것은 심각한 문제”라며 “단순한 공간 운영을 넘어, 의정부 시민과 지역 기업이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 의정부시민을 대상으로 하는 맞춤형 지원 사업을 확대해야 한다”고 강조했다.오석규 의원은 “1인 크리에이터 산업은 경기도민의 중요한 미래 먹거리지만, 현재 사업은 지원금 편차가 과도하고 도민이 아닌 타 시·도민에게 혜택이 돌아가는 등 체계 개선이 시급하다”고 말했다. 또한 “경기콘텐츠진흥원은 해당 사업들을 전면 재검토해 경기도민 우선 지원 원칙을 세우고, 특히 북부 허브는 의정부 시민들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 지역 맞춤형 지원 사업을 적극 확대해야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀