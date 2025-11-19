서성란 경기도의원 “시각정보안내장치 없는 시내버스, 교통약자는 어디로 가야 하나”



서성란 의원이 17일 열린 2025년 행정사무감사 종합감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 서성란 의원(국민의힘·의왕2)은 17일 열린 2025년 행정사무감사 종합감사(건설국·교통국·철도항만물류국·건설본부 대상)에서 시내버스의 친환경버스 전환 과정에서 시각정보안내장치가 설치되지 않은 차량이 여전히 다수 운행 중이며, 교통약자에게 필요한 정보 제공이 제대로 되지 않고 있다고 지적했다.서성란 의원은 최근 해외 전기버스 도입이 확대되는 가운데 “부품 수급 지연, 고장률 증가 등 품질 문제가 반복되고 있음에도 경기도는 명확한 품질 기준과 사전 검증 없이 전환을 서두르고 있다”고 비판했다.이어 “그 과정에서 가장 기본적인 시각정보안내장치가 누락된 차량이 여전히 운행 중”이라며 “이로 인해 교통약자를 포함한 승객에게 필요한 정보 전달이 되지 않는 시내버스 서비스 공백이 발생하고 있다”고 지적했다.서성란 의원은 시각정보안내장치 미설치가 교통약자의 정보 접근권을 제한하고 실제 안전 위험으로 이어질 수 있다고 강조했다. 그는 “어르신과 청각장애인은 음성 안내만으로는 하차 지점을 정확히 파악하기 어렵다”며 “장치가 없으면 결국 운행 중 자리에서 일어나 기사에게 직접 물어야 해 넘어짐 위험이 커지고, 운수종사자의 집중도도 떨어지는 문제가 생긴다”고 설명했다.아울러 서성란 의원은 교통국이 제출한 행정사무감사 자료에 대해 “교통국은 ‘도내 시내버스 전 차량이 디지털 시각정보안내 모니터를 운영 중’이라고 보고했지만, 실제 현장 상황과는 전혀 다르다”며 “이런 오류는 정책 판단과 예산 심의에까지 왜곡을 초래할 수 있다”고 강조했다.서성란 의원은 마지막으로 “친환경버스 전환도 중요하지만, 무엇보다 우선해야 할 것은 교통약자의 정보 접근권”이라며 “경기도는 시각정보안내장치 설치 실태를 즉시 점검하고, 도입 기준과 품질 관리 체계를 정비해 도민 누구도 불편함 없이 이용할 수 있는 시내버스 환경을 만들어야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀