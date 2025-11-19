세금 고지서도 이제 똑똑하게!…디지털 전환 속도 내는 은평



서울 은평구의 지방세 고지서 전자송달 자동납부 관련 홍보 부스의 모습. 은평구 제공

서울 은평구는 주민 편의를 높이고 친환경 행정을 실현하기 위해 지방세 전자송달과 자동납부 신청 확대를 적극 행정 과제로 추진한다고 19일 밝혔다.구는 종이 고지서 발송에 따른 비용과 자원 소모를 줄이는 동시에, 주민들이 납부 기한을 놓치지 않도록 선제적인 세정 서비스를 제공하기 위해 올해부터 관련 제도를 대폭 확대했다.전자송달을 신청한 주민은 지방세 고지서를 모바일 앱 등에서 간편하게 받아볼 수 있으며, 자동납부를 이용할 경우 납부일에 자동으로 처리돼 번거로움이 크게 줄어든다. 특히 두 서비스를 동시에 신청하면 건당 1600원의 세액공제 혜택이 제공돼 참여율과 만족도가 꾸준히 상승하고 있다.구는 홈택스와 위택스 등 다양한 신청 방법을 안내하고, 아파트 단지를 직접 방문하는 홍보 활동 등 다각적 전략을 통해 제도 확산에 나서고 있다. 향후 신청 창구 확충, 집중 홍보 기간 운영, 탄소배출 절감 효과 분석 등을 통해 정책 실효성을 높이고 전자화 기반의 세정 행정을 한층 강화할 계획이다.김미경 은평구청장은 “전자송달과 자동납부 확대는 행정 효율 향상은 물론, 주민 편의를 최우선으로 고려한 적극행정의 대표 사례”라며 “앞으로도 디지털 기반의 세정 서비스를 지속적으로 개선해 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 말했다.임태환 기자