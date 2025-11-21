‘20년째 변함없는 마음’···순천시 별량면에 전해진 따뜻한 쌀 나눔

매년 백미 20㎏ 66포 기탁, 총 1억여원 달해



순천시 별량면 송천 마을에 있는 송천정미소가 별량면사무소에 백미 20㎏ 66포(약 460만원 상당)를 기탁했다.

“20년 동안 변함 없이 베푼 사랑 너무나 감사드립니다.”순천시 별량면이 지난 19일 송천 마을에 위치한 송천정미소로부터 백미 20㎏ 66포(약 460만원 상당)를 기탁받은 후 고마움을 표했다. 후원받은 백미는 별량면 관내 경로당에 골고루 배부해 어르신들에게 따뜻한 마음을 전할 방침이다.이번 후원은 송천정미소 김모 대표가 스무해 동안 매년 꾸준히 이어온 나눔으로, 지역사회에 큰 울림을 주고 있다. 그는 별량면 관내 경로당 66개소에 매년 백미 20㎏ 1포씩 66포를 전달했다. 총 1억원 상당에 해당되는 금액이다.송천정미소 대표는 “오랜 세월 지역 어르신들을 위해 할 수 있는 작은 일을 해왔을 뿐이다”며 “앞으로도 조용히 나눔을 실천해 나가고 싶다”고 말했다.김홍두 별량면장은 “20년째 변함없는 나눔을 실천해 주신 송천정미소 대표님께 깊이 감사드린다”며 “전달받은 백미는 관내 경로당 어르신들께 따뜻하게 전달하겠다”고 말했다.순천 최종필 기자