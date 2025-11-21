서울Pn

검색

서울시, 2년 만에 여의도공원 3배 크기 정원 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

장위2동 주민센터·도서관 첫 삽… “성북 상징 될

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑 보건소 ‘전국 재난의료 훈련’ 최우수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“AI·로봇·ICT 스타트업 유치… 용산코어밸리,

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘20년째 변함없는 마음’···순천시 별량면에 전해진 따뜻한 쌀 나눔

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

매년 백미 20㎏ 66포 기탁, 총 1억여원 달해


  •
순천시 별량면 송천 마을에 있는 송천정미소가 별량면사무소에 백미 20㎏ 66포(약 460만원 상당)를 기탁했다.


“20년 동안 변함 없이 베푼 사랑 너무나 감사드립니다.”

순천시 별량면이 지난 19일 송천 마을에 위치한 송천정미소로부터 백미 20㎏ 66포(약 460만원 상당)를 기탁받은 후 고마움을 표했다. 후원받은 백미는 별량면 관내 경로당에 골고루 배부해 어르신들에게 따뜻한 마음을 전할 방침이다.

이번 후원은 송천정미소 김모 대표가 스무해 동안 매년 꾸준히 이어온 나눔으로, 지역사회에 큰 울림을 주고 있다. 그는 별량면 관내 경로당 66개소에 매년 백미 20㎏ 1포씩 66포를 전달했다. 총 1억원 상당에 해당되는 금액이다.

송천정미소 대표는 “오랜 세월 지역 어르신들을 위해 할 수 있는 작은 일을 해왔을 뿐이다”며 “앞으로도 조용히 나눔을 실천해 나가고 싶다”고 말했다.

김홍두 별량면장은 “20년째 변함없는 나눔을 실천해 주신 송천정미소 대표님께 깊이 감사드린다”며 “전달받은 백미는 관내 경로당 어르신들께 따뜻하게 전달하겠다”고 말했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 취약계층 도울 생필품 나눔 줄이어

삼육보건대·아드라코리아 기탁

“지역의 멋과 매력 알릴게요” 서대문 구정홍보단 2

웹툰작가, 시니어모델, 노래강사 등 주민 100명 ‘홍제폭포 복합문화센터’ 첫 공식 행사로 발대식

광진구, 구의동 46번지 일대 재개발사업 주민설명회

재개발 사업의 개념, 신속통합기획 추진절차 등

주민이 발전의 주인… 강서의 자치

주민 참여 성과 공유 자리 마련 모든 세대 복지 증진 사업 호평

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr