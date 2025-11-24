과천지식정보타운 송전탑 철거 본격화, 타운 내 3곳 우선 철거



신계용 과천시장이 과천지식정보타운 내 송전탑 철거 현장을 점검하고 있다. (과천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 과천지식정보타운 내 송전탑 철거 작업이 본격적으로 진행된다고 24일 밝혔다.송전탑 철거는 과천지식정보타운 조성공사를 담당하는 한국토지주택공사가 송전선 지중화 공사를 마무리한 뒤 단계적으로 추진하는 사업이며, 25일까지 지식정보타운 내부에 있는 송전탑 3기 철거가 우선 진행된다. 잔여 2기의 철거도 관련 인허가 절차에 맞춰 차례대로 마칠 예정이다.과천시는 이번 철거를 통해 지식정보타운의 공간 활용도가 크게 높아지고, 송전탑으로 제약을 받았던 도로 계획과 기반 시설 정비가 속도를 낼 것으로 기대한다. 특히 송전탑 철거 이후 그동안 공사에 제약이 있던 지식11블록 앞 도로 조성이 가능해져, 기업 입주 편의와 주민 이동성이 크게 개선될 전망이다.신계용 과천시장은 “송전탑 철거는 지식정보타운의 공간적 제약을 해소하고 도시기능을 정상화하는 과정의 핵심 단계”라며 “향후 잔여 구간도 차질 없이 철거될 수 있도록 한국토지주택공사와 지속적으로 협의해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자