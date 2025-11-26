서울Pn

“당신의 관심이 아이의 내일을 바꾼다”…금천구, 아동학대 예방 캠페인

지난 19일부터 25일 ‘아동학대 예방주간’
어린이·보호자 대상 유괴 예방 안전 캠페인도


유성훈 금천구청장
유성훈 금천구청장


서울 금천구가 아동학대 예방주간을 맞아 지역 아동을 보호하기 위한 다양한 인식 개선 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다.

우선 금천구는 전날 기업 롯데알미늄, 서울남부아동보호전문기관과 함께 ‘당신의 관심이 아이의 내일을 바꿉니다’를 주제로 캠페인을 열었다.

앞서 아동학대 예방의 날인 지난 19일에는 서울금천경찰서, 서울남부아동보호전문기관과 함께 ‘아동학대 예방 및 인식개선 거리 홍보’를 진행했다. 학부모 유동 인구가 많은 금나래초 인근에서 아동학대 인식개선 설문, 신고·상담 방법과 의심 징후, 긍정양육 등을 안내하고 아동학대 예방에 지속적인 관심을 독려했다.

어린이들과 보호자들에게 지난 18일 시흥초 앞에서 약취‧유인 예방 안전 수칙을 배포하기도 했다.

어린이가 지켜야 할 안전 수칙으로 ▲ 낯선 사람이 주는 음식이나 선물 받지 않기 ▲ 외출 시 반드시 보호자에게 목적지 알리기 ▲ 등하교 시 사람 많은 큰길로 다니기 ▲ 위험 상황에서 큰소리로 도움 요청하기 등이 있다.

보호자가 챙겨야 할 안전 수칙으로는 ▲ 112 신고 요령 알려주기 ▲ 보호자와 정한 안전한 길로만 다니도록 하기 ▲ 귀가시간과 위치 미리 공유하기 ▲ 위치추적 기능 사용하기 ▲ 보호받을 수 있는 장소를 미리 알려주기 등이 꼽힌다.

아울러 금천구는 학교 근처 안전 폐쇄회로(CC)TV를 점검하는 등 어린이 안전 점검도 실시했다. 앞으로도 자율방재단 주도로 매달 각 동 초등학교를 중심으로 유괴 예방 캠페인을 이어갈 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “유관기관과 긴밀히 협력해 어린이가 안전한 금천 실현을 위해 최선을 다하겠다”며 “금천구 아동들의 안전하고 건강한 성장을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

김주연 기자
