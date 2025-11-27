서울 중구, 내년 3월까지 스크린 파크골프장 5곳 조성

다음달 충무스포츠센터·훈련원공원 시범 운영

총 21타석 조성 계획…“서울 자치구 최대 타석”



중구 스크린 파크골프장

서울 중구가 내년 3월까지 공공시설 5곳에 스크린 파크골프장을 조성한다고 27일 밝혔다. 사진은 다음달부터 시범 운영하는 충무스포츠센터 6타석 스크린 파크골프장.

중구 제공

서울 중구가 내년 3월까지 공공시설 5곳에 스크린 파크골프장을 조성한다고 27일 밝혔다.중구 공공시설에 스크린 파크골프장을 도입하는 건 이번이 처음이다. 타석수 기준으로 서울시 자치구 중 가장 많은 총 21타석을 조성한다.이 중 충무스포츠센터(6타석)와 훈련원공원(1타석) 스크린 파크골프장이 다음달부터 시범 운영에 들어간다.우선 다음달 주민체험단과 일반 선착순 체험을 통해 사용자 의견을 조사한다. 이를 반영해 내년 정식 운영부터는 더욱 향상된 서비스를 할 계획이다.주민체험단은 다음달 1~19일 오전 9시 또는 오후 1시 30분부터 2시간 동안 무료로 이용할 수 있다. 이용횟수는 1인당 2회로 제한된다. 신청은 중구청 홈페이지 또는 전화로 하면 된다.중구민이 아닌 경우에는 중구시설관리공단 홈페이지나 서울시 공공서비스 예약을 통해 신청할 수 있다. 1일 2시간 이용이 가능하다. 별도 준비물 없이 참여 가능하다. 1타석당 4명까지 이용할 수 있다.중구는 내년 3월까지 을지누리센터와 충무창업큐브, 유락종합복지관 등 3곳에 추가로 스크린 파크골프장을 연다.김길성 중구청장은 “요즘 인기인 스크린 파크골프를 중구에서도 마음껏 즐길 수 있게 됐다”며 “추운 겨울에도 가족, 친구들과 활기찬 일상을 가꾸시길 바라며 앞으로도 생활체육 기반을 확장하겠다”고 말했다.김주연 기자