개관 2년 ‘완도해양치유센터’ 12만명 찾아

경제적 파급효과 180억, ‘완도형 해양치유 모델’ 구축 추진


  •
완도해양치유센터 1층 딸라소풀 전경. 완도군 제공


개관 2주년을 맞은 전남 완도해양치유센터가 누적 방문객 12만 명과 181억원의 경제적 파급효과를 일으킨 것으로 나타났다.

완도군 명사십리 해변에 문을 연 완도해양치유센터는 국내 최초 해양치유 전문 시설로 해조류와 머드 등 완도의 해양자원을 활용해 다양한 치유 프로그램을 체험할 수 있는 해양치유 시설이다.

지난 2023년 11월 24일 개관해 2년간 12만명의 누적 이용객을 기록한 것으로 집계됐다.

그동안 개인·가족 단위 방문객을 비롯해 건강 관리를 위한 고령층과 장기 치유객, 기업 연수, 스포츠팀 재활 등 다양한 이용층이 방문했다.

완도해양치유세센터 개관은 지역 경제 활성화로도 이어졌다.

완도군이 자체 분석한 결과 지난해 해양치유산업의 지역 경제 파급효과는 약 181억 원으로 파악됐다.

센터 이용객의 완도 지역 숙박과 음식, 특산물 소비 등에 따른 직접 유발 효과와 관광 등 연관 산업에 다른 간접 효과를 종합해 산정한 수치다.

완도군은 앞으로 해양치유를 과학적 근거에 기반한 공공 치유 서비스로 발전시켜 차별화를 통한 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

‘완도형 해양치유 모델’ 구축과 ‘해양치유 빅데이터 플랫폼’을 구축해 프로그램 효과를 과학적으로 검증하고 건강 데이터를 기반으로 맞춤형 치유 서비스를 도입해 해양치유에 대한 신뢰도를 높일 계획이다.

또 인피니티 풀과 스포츠 재활 공간 등 시설 고도화와 해양·산림·레저 융합형 콘텐츠 개발, 만성 질환자와 고령층 대상 맞춤형 건강 관리 프로그램 ‘해양치유 스테이’ 운영, 다시마, 유자 등 지역 특산물 활용 테라피 제품 상용화 등을 추진할 계획이다.

신우철 완도군수는 “해양치유산업의 경제적 파급효과가 군민이 체감할 수 있는 실질적인 효과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 해양치유 콘텐츠 개발과 과학적 검증, 운영 전략 차별화 등에 힘쓰겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
