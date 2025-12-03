영암군, 송전선로 일방적 건설 반대 입장 한전에 전달

한전 본사 방문해 충분한 사전 협의와 대안 마련 촉구



우승희 영암군수가 2일 한국전력공사 본사를 방문해 송전선로 건설사업에 대한 우려와 대안 마련을 촉구하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 영암군이 2일 한국전력공사 본사를 방문해 ‘345kV 신해남∼신장성 송전선로 건설사업’의 일방적 추진에 반대 입장을 전달했다.우승희 영암군수는 이날 한전 전력계통 부사장과 만나 송전선로 건설사업 관련 영암군민의 우려를 전달하고 충분한 사전협의와 대안 마련 등을 촉구했다.신해남∼신장성 송전선로 건설사업은 오는 2030년 준공을 목표로 광주·전남 6개 시·군을 경유하는 대형 전력 인프라 구축 계획이다.영암은 영암읍, 덕진면, 금정면, 신북면 등 4개 읍·면 15개 법정리가 예정 구간에 포함돼 있다.영암군은 올해 9월 ‘국민주권시대 역행하는 고압송정선로 사업을 중단’ 입장문을 내는 등 영암군민과 협의 없이 일방적 건설 추진 방식에 우려를 표명하고, 충분한 설명과 대안 논의가 선행돼야 한다는 입장을 고수하고 있다.우승희 영암군수는 “송전선로 건설이 주민 건강과 재산권에 큰 영향을 미치는 만큼 한전은 일방적 사업 추진을 중단하고 먼저 지역과 충분한 협의에 나서야 한다”며 “지역갈등을 초래하는 송전철탑 방식을 지양하고, 고속도로나 국도를 활용한 지중화 방식 전환 등의 검토가 필요하다”고 강조했다.영암 류지홍 기자