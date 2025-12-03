영암군, 송전선로 일방적 건설 반대 입장 한전에 전달

한전 본사 방문해 충분한 사전 협의와 대안 마련 촉구
전남 영암군이 2일 한국전력공사 본사를 방문해 ‘345kV 신해남∼신장성 송전선로 건설사업’의 일방적 추진에 반대 입장을 전달했다.
우승희 영암군수는 이날 한전 전력계통 부사장과 만나 송전선로 건설사업 관련 영암군민의 우려를 전달하고 충분한 사전협의와 대안 마련 등을 촉구했다.
신해남∼신장성 송전선로 건설사업은 오는 2030년 준공을 목표로 광주·전남 6개 시·군을 경유하는 대형 전력 인프라 구축 계획이다.
영암은 영암읍, 덕진면, 금정면, 신북면 등 4개 읍·면 15개 법정리가 예정 구간에 포함돼 있다.
영암군은 올해 9월 ‘국민주권시대 역행하는 고압송정선로 사업을 중단’ 입장문을 내는 등 영암군민과 협의 없이 일방적 건설 추진 방식에 우려를 표명하고, 충분한 설명과 대안 논의가 선행돼야 한다는 입장을 고수하고 있다.
영암 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지