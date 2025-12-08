김대중대통령 노벨평화상 수상 25주년 기념 특별전···2026년 3월 29일까지

‘피스메이커 김대중, 평화의 문을 열다!’···2026년 3월 29일까지

12월 9일 오후 2시 개막, 노벨평화상기념관 컨벤션동 1층 전시실

노벨평화상 시상식, 오슬로 시청 중앙홀 벽화를 재현 포토존 설치



1960년대 초 고초를 겪고 있는 상황임에도 불구하고 고향 어르신들을 위한 마음으로 기증하셨던 바둑판 사진. (김대중노벨평화상기념관 제공)

김대중노벨평화상기념관은 9일부터 2026년 3월 29일까지 컨벤션동 1층 전시실에서 ‘피스메이커 김대중, 평화의 문을 열다!’를 주제로 특별전을 개최한다고 8일 밝혔다.이번 전시는 김대중 대통령의 노벨평화상 수상 25주년을 기념하여 기획됐으며, 개막식은 문화·예술·교육계 등 각계 주요 인사들이 참석하는 가운데 9일 오후 2시에 개최될 예정이다.전시는 △김대중 대통령의 노벨평화상 수상 관련 사진과 노벨평화상 상장 및 메달 △노벨평화상 수상 기념 시계 △행남자기가 노벨위원회의 의뢰를 받아 제작해 2007년 노벨상 시상식 공식 만찬 테이블에 오른 식기 △김대중 대통령이 1960년대 초 국회의원 낙선으로 고초를 겪던 시절 마음의 위안을 얻고자 방문한 고향 마을에서, 무료하게 부채만 부치던 어르신들께 작은 즐거움이라도 되길 바라는 마음으로 ‘죽동 수성사’에 기증했던 바둑판 △노르웨이 오슬로 시청 및 노벨평화상 만찬장을 재현한 포토존 등으로 구성된다.기념관 관계자는 “평화는 한 시대 지도자만의 메시지가 아니라 세대가 함께 이어가는 길”이라며 “이번 전시가 시민들이 각자의 삶 속에서 평화가 우리 삶에 어떤 모습으로 머물러 있는지 되돌아보는 시간이 되길 바란다”고 말했다.임형주 기자