강웅철 경기도의원, ‘2025년 행정사무감사 경기도의회 우수의원’ 선정



강웅철 의원이 ‘2025년 경기도의회 시상식’에서 행정사무감사 우수의원으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 강웅철 의원(국민의힘, 용인8)이 ‘2025년 행정사무감사 경기도의회 우수의원’에 선정됐다. 이번 수상은 2025년 행정사무감사에서 보여준 치밀한 자료 분석과 정책 대안을 통한 도정 기여를 인정받은 결과다.경기도의회는 2025년 행정사무감사 결과를 바탕으로 우수위원회와 우수의원을 선정했으며, 안전행정위원회 소속으로는 강웅철 의원이 이름을 올렸다. 강 의원은 소방·재난 분야의 행정사무감사에서 날카로운 지적과 대안을 제시해 도민 안전 강화에 기여한 공로를 인정받았다.강 의원은 이번 행정사무감사에서 도민의 생명과 재산 보호의 최일선 기관인 경기도 소방재난본부를 중심으로 집중적인 감사를 펼쳤다. 특히 본부와 소방서가 제출한 2025년 행정사무감사 자료 중 국가 통계는 물론 본부와 소방서의 제출자료들도 심각한 불일치를 보이는 사례를 지적하며 자료 관리 부실 문제를 강하게 제기하면서 이에 대한 대책 마련을 요구했다.강웅철 의원은 “행정사무감사 우수의원으로 선정된 것은 큰 영광이지만 그만큼 막중한 책임이 뒤따른다”며 “이번 감사를 통해 제기한 지적들이 도민의 생명과 안전을 책임지는 소방 행정에서 자료의 투명성과 정책의 정합성을 높이는 계기가 돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 도민의 눈높이에서 경기도 행정을 철저히 점검하고, 실효성 있는 정책 대안을 제시해 안전한 경기도를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 전했다.온라인뉴스팀