서대문구, '신촌 청년푸드스토어' 청년창업가 모집

노원구, 광운대역 육교 캐노피 보강 공사 마무리

아이 안전 제일… 성북, 통학로 넓히고 덮개 설치

강동 '찾아가는 장애인인식개선교육' 공감

용산구, 용문동 철길 유휴공간에 ‘파크 골프 퍼팅 연습장’

박희영 서울 용산구청장이 지난 30일 용문 파크골프 퍼팅 연습장 준공식에서 퍼팅을 하고 있다. 용산구 제공


서울 용산구가 지난 30일 ‘용문 파크골프 퍼팅연습장’ 준공식을 열었다.

31일 구에 따르면, 연습장은 지하철 6호선 효창공원앞역과 경의선 숲길공원 사이에 425㎡ 규모로 조성됐다. 철도 유휴부지를 활용해 조성한 파크골프 연습장은 서울 자치구 가운데 최초다.

해당 부지의 관리청인 국가철도공단으로부터 지난 8월 국유재산 사용 허가를 받은 뒤 설계 용역을 거쳐 인조잔디 연습장과 경계 펜스 설치 등 시설 조성 공사를 마쳤다.

새해부터 주민들에게 개방한다. 도로·횡단보도와 인접한 입지 특성을 고려해 ‘띄워 치기’를 금지하고 ‘퍼팅’ 연습만 하도록 운영할 계획이다. 아울러 구는 실내 파크골프장 2곳(삼각지점·남산점)을 추가로 조성하고 있다.

박희영 구청장은 “급증하는 파크골프 수요에 대응하고자 철도 유휴부지를 활용한 실외 파크골프 연습장을 새롭게 조성했다”며 “관련 시설을 지속 확충해 주민들이 건강한 여가생활을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.


서유미 기자
