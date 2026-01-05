“퇴원해도 혼자 아니다”…종로구, 1월부터 통합돌봄 시범사업

서울Pn

일상 어려운 어르신 또는 지체·뇌병변 장애인 대상


  •
종로구청장 어르신 가정 방문
정문헌(왼쪽) 서울 종로구청장이 2024년 어르신 가정을 방문해 안부를 묻고 있다.
종로구 제공


서울 종로구는 65세 이상 어르신과 장애 주민의 건강한 일상을 지원하기 위해 올해부터 ‘종로구 의료·요양 통합돌봄사업’을 추진한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 주민들이 신청 한번만 하면 살던 곳에서 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 복합적인 지원을 제공하는 게 특징이다.

구는 이번달부터 시범사업을 시작하고 오는 3월 시행되는 ‘돌봄통합지원법’에 따라 사업을 본격 추진할 계획이다.

주요 지원 내용은 보건의료(방문 진료, 퇴원환자 지원), 건강(신체, 마음 돌봄), 요양(장기요양보험), 돌봄(긴급돌봄, 일상돌봄), 주거(환경 개선, 주택 지원) 등이다.

대상은 일상생활에 어려움이 있는 65세 이상 어르신과 65세 미만의 심한 장애인(지체·뇌병변)이다. 병원 방문이 어렵거나 퇴원 이후 돌봄 공백이 발생한 경우 필요한 서비스를 방문 제공한다.

신청은 본인이나 가족 후견인 등이 거주지 동주민센터에서 하면 된다. 구는 종로구보건소가 중심인 ‘건강이랑 서비스’에 통합돌봄사업까지 더해 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.

정문헌 구청장은 “지역사회가 구민의 건강한 일상을 함께 책임지는 통합돌봄체계를 구축해 종로구 복지의 새 기준을 만들겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
