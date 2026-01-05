박형문 전 재경구례군향우회장···고향사랑기부금 500만원 기탁

서울Pn

2023년 고액기부 등 고향사랑 실천


  •
재경구례군향우회장을 역임한 박형문(왼쪽) 회장이 고향사랑기부금 500만원을 김순호 군수에게 전달했다.


㈜녹십초 회장이자 제16대 재경구례군향우회장을 역임한 박형문 회장이 고향사랑기부금 500만원을 구례군에 기탁했다.

박 회장은 2023년 고향사랑기부금 500만원 기부, 구례장학회 장학금 출연 등 남다른 기부 행보로 고향사랑을 몸소 실천하고 있다. 그는 지난달 26일 서울 케이터틀 웨딩홀에서 열린 ‘2025 재경구례군향우회 송년의 밤 행사’에서 김순호 군수에게 기부금을 전달했다.

박 회장은 “항상 사랑하는 구례를 잊지 않았고 고향을 위해 무엇을 할 수 있는지 고민해왔다”며 “이번 기부가 고향사랑기부제 활성화와 구례 발전에 힘이 되길 바란다”고 말했다.

김 군수는 “아낌없는 고향사랑을 보여주신 박형문 회장님께 깊은 감사를 드린다”며 “향우님이 보내주신 성원으로 연말연시 지역에 온기가 가득하길 기대한다”고 고마움을 전했다.

한편 구례군은 연말연시 기부참여 확대를 위해 적극적인 홍보 활동을 이어가고 있다. 제1호 기금사업인 지역응급의료기관 지원사업을 시작으로 다양한 분야에서 군민이 체감할 수 있는 고향사랑기금사업을 단계적으로 추진할 계획이다.


구례 최종필 기자
