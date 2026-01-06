구로구, 고척교 앞 보도육교 승강기 전면 교체

총사업비 10억원 투입…교통약자 이동 편의 대폭 개선



서울 구로구 교척교 앞 보도육교 승강기 교체 모습. 구로구 제공

서울 구로구가 잦은 고장과 노후화로 운행이 중단됐던 고척교 앞 보도육교 승강기 2기를 전면 교체했다.6일 구에 따르면, 2003년 설치된 기존 승강기는 노후화, 부품 단종 등으로 2022년부터 운행이 멈췄다. 인근 학교 학생과 어르신, 휠체어·유모차 이용자 등 주민의 통행 불편과 안전 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.구는 2024년 행정안전부로부터 특별교부세 10억원을 교부받고, 실시설계와 전문가 자문을 거쳐 2025년 4월 공사에 착수했다. 이후 약 8개월간의 정비를 통해 12월 승강기 교체 및 시설 개선을 마무리했다.새 승강기는 투명 유리와 알루미늄 구조로 설계돼 개방감과 쾌적함이 향상됐으며, 계단 및 외벽 도색과 구조물 보수도 함께 진행돼 도시 미관이 개선됐다. 보행자 안전을 고려한 조명 시설도 새롭게 설치됐다.승강기 재가동으로 육교 이용에 어려움을 겪었던 교통약자와 보행 불편을 겪었던 주민의 이동 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.장인홍 구청장은 “이번 승강기 교체는 단순한 시설 개선을 넘어 주민의 일상 불편을 해소하는 실질적인 사업”이라며 “앞으로도 구민의 눈높이에서 도시 환경을 세심하게 살펴 나가겠다”고 말했다.서유미 기자