서울Pn

검색

기후위기대응 4연속 A등급… 서울, 국내 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “청년정책 효과 1000억원…투입 예산의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 시내버스 파업에 따른 비상수송체계 가동

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 도시 미관 해치던 한전 지상기기 ‘도시의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김동연, “서울 시내버스 파업 지속 때 15일 새벽 첫차부터 공공 광역버스 무료 운행”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
공공관리제 적용 8개 지자체 41개 노선 474대


  •
김동연 경기도지사가 14일 경기도청 브리핑룸에서 서울 시내버스 파업 관련 기자회견을 하고 있다. (경기도 제공)


김동연 경기도지사가 14일 기자회견을 열고 “(서울 시내버스 파업이 계속될 경우) 내일 아침 첫차부터 서울로 진입하는 경기도 버스 중 공공관리제가 적용되는 41개 노선, 약 474대의 버스를 전면 무료로 운행하겠다”고 밝혔다.

무료 운행되는 경기도 내 지자체별 광역버스 노선은 고양 6개, 광명 4개, 군포 2개, 남양주 1개, 안양 6개, 의정부 1개, 하남 2개, 성남 18개 등 41개 노선 474대다.

김 지사는 또 “파업이 장기화될 것에 대비해 다음 주부터는 전세버스를 추가로 주요 환승 거점에 투입하겠다”며 “지하철역으로만 수요가 몰려 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 수송 역량을 더욱 강화해 도민 여러분의 이동을 돕겠다”고 말했다.

이어 “이번 무료 운행 조치가 가능한 이유는 경기도가 선제적으로 도입해 운영 중인 ‘경기도 시내버스 공공관리제’ 덕분이다”며 “현재 우리 경기도는 3500억원 규모의 시내버스 공공관리제 예산을 확보하고 있어 예산 문제로 도민의 교통 기본권이 침해받는 일은 결코 없을 것”이라고 강조했다.

지난 13일 시작된 서울 시내버스 파업으로 경기도를 경유하는 111개 노선, 2505대가 멈춰 선 상태다. 경기도는 128개 대체 노선에 1788대를 집중 배차하는 등 비상수송대책을 시행 중이다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포, 통합 신청사 등 현안 알린다

15~27일 18개동과 신년인사회 구정 사업 설명·지역 과제 논의

“올해 개교 앞둔 흑석고 1학년, 중앙·숭실대 수업

박일하 동작구청장 업무보고회

서대문구, 보훈 예우 강화한다…예우 수당 인상

마포, 국가등록유산 ‘김대중 사저’ 보존위 첫 회의

박강수 구청장·권노갑 이사장 등 기념관 조성·관광자원 연계 논의

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr