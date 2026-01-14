국립순천대, 목포대와 통합 관련 학생 재투표 16일 실시

찬성률 50％ 미달하면 대학 통합 무산 위기



국립순천대학교

국립순천대학교가 목포대학교와의 통합에 반대하는 결론을 낸 학생들을 대상으로 오는 16일 찬반 투표를 다시 한다.학교 측은 대학 통합 추진과 관련해 학생 의견 수렴 결과와 13일 개최된 전체 교수 긴급회의에서 제시된 의견을 종합해 학생들을 대상으로 대학 통합 찬반에 대한 재투표를 실시한다고 14일 밝혔다.앞서 학생자치기구는 지난 12일 대학 통합과 관련한 재투표 실시 여부에 대해 재학생을 대상으로 의견 수렴을 했다. 응답 학생 630명 가운데 348명(55.2％)이 재투표에 찬성한 것으로 나타났다. 다만 전체 학생 6328명의 10％만 참여해 학생들의 의견이 충분히 반영되지 않았다는 지적도 나온다.대학 본부는 중앙선거관리위원회의 전자투표 시스템(K-voting)을 활용해 찬반 재투표를 실시한다.찬성이 절반 이상이면 국립 의과대학 설립을 목표로 추진하는 두 대학 통합은 고비를 넘게 되지만, 반대로 미달하면 동력이나 명분이 크게 약해져 무산 위기에 처할 수도 있다.지난달 23일 이뤄진 순천대와 목포대의 교수·직원·학생 등 주체별 통합 찬반 투표에서는 순천대 학생 60.7％가 반대했다.순천 최종필 기자