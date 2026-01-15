“내가 몸짱”… 전남서도 소방관 달력 제작

30명 선발… 6월 전국대회 출전

전남도가 재난 현장에서 국민의 생명과 재산을 책임지는 소방관과 함께하는 사회 공헌 활동에 동참한다.전남소방본부는 올해 ‘전남 몸짱 소방관’ 선발에 이어 자체적으로 ‘소방관 희망 나눔 달력’을 제작한다고 14일 밝혔다. 몸짱 소방관 달력을 자체 제작하는 것은 2014년부터 관련 프로젝트를 시작한 서울과 2024년 경기, 지난해 제주에 이어 네 번째다.서울소방재난본부의 소방관 희망 나눔 달력 프로젝트는 판매 수익금을 중증 화상 환자 치료비 등으로 환원하는 사회공헌 프로그램이다. 달력 모델로 나설 12명은 매년 한 차례 실시하는 전국소방기술경연대회 ‘몸짱 소방관’ 종목에 입상한 이들로 구성된다. 전남소방본부는 프로젝트에 도전할 소방관 25명, 의용소방대원 5명 등 30명을 선발할 계획이다. 현재 전남에는 소방관 4400명과 의용소방대원 1만 1000여명이 활동하고 있다.전남소방본부는 16일까지 희망자 모집을 완료한 뒤 몸짱 소방관 출전을 위해 단백질 보충제, 몸에 바르는 발색제, 헬스 비용 등을 지원할 계획이다. 현재 15명 정도가 그룹을 이뤄 전문적으로 몸 만들기 운동을 하고 있다. 오는 4~5월 예정된 지역 대회에서 선발된 대표가 6월로 예상되는 전국 대회에 출전한다.장흥 최종필 기자