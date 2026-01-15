정인화 광양시장, “광양항, 북극항로 거점항만 육성 국가 차원 투자” 촉구

광주·전남 통합에 따른 미래 성장 동력 확보

균형발전 차원의 광양항 전략적 육성 필요



정인화 광양시장이 시청 열린홍보방에서 담화문을 통해 광양항을 북극항로 거점항만으로 육성할 것을 촉구하고 있다.

정인화 광양시장이 광양항을 북극항로 거점항만으로 육성할 것을 촉구하는 등 국가 차원의 정책적 지원 필요성을 강조하고 나섰다.정 시장은 15일 시청 열린홍보방에서 담화문을 통해 “기후 변화와 글로벌 공급망 재편 속에서 북극항로는 더 이상 미래의 가능성이 아닌 국가 물류 전략과 해양 주권을 좌우하는 현실적인 선택지다”며 “정부가 해양수산부 부산 이전과 북극항로 개척을 적극 추진하고 있는 만큼, 이에 부합하는 항만 전략이 필요하다”고 이같이 강조했다.광양항은 국내에서 유일하게 LNG 터미널과 LNG 벙커링 시설을 모두 갖춘 항만이다. LNG·원유·철광석 등 북극 자원을 직접 소비할 수 있는 대규모 제조기업이 집적된 국가 핵심 산업항만이다. 또 컨테이너, 철강, 석유화학, 자동차, 벌크화물까지 거의 모든 화물을 처리할 수 있는 대한민국 유일의 종합항만으로, 북극항로 거점항만으로 도약할 충분한 잠재력과 경쟁력을 갖추고 있다.시는 이러한 강점을 바탕으로 전라남도와 함께 ‘여수광양항 북극항로 거점항만 육성 전략 연구용역’을 추진하고 있다. 항만·물류·에너지 등 관련 분야 전문가로 구성된 자문 북극항로 용역 자문 TF를 통해 실효성 있는 발전 전략 마련에 나서고 있다.정 시장은 “광양항에 대한 전략적 투자는 국가 물류 경쟁력 강화는 물론 광주·전남 통합의 효과를 가시화하고 지역의 미래 성장 동력을 확보하는 데 중요한 의미를 갖는다”고 설명했다. 이어 “광주·전남 통합이라는 국가 정책의 성공을 뒷받침하기 위해서라도 북극항로 경제권에 속한 광양항의 항만 인프라 확충과 물류·에너지 기능 고도화에 정부의 책임 있는 투자가 필요하다”고 밝혔다.정 시장은 “이재명 정부의 국토균형 성장비전인 5극3특 정책의 실천을 위해 전남과 광주의 통합을 적극 지지한다”고 밝혔다. 그는 통합추진 실천기구로 정치·행정·경제·교육·사회분야의 대표들을 망라해 100명 이내의 ‘전남·광주 행정 통합대응 미래전락 TF팀’을 구성해 통합 실천전략을 논의해가기로 했다.광양 최종필 기자