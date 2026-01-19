구례군, 동계 전지훈련 열기 ‘후끈’··· 73개팀 찾아

총 4개 종목, 연인원 1만 6700여명 방문



구례군이 동계 전지훈련 최적지로 각광받고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 구례군이 동계 전지훈련 최적지로 부상하며 전국 각지에서 모인 선수단과 학부모들로 지역에 활기를 불어넣고 있다.이번 동계 전지훈련에는 축구 38팀(초등부 20, 중등부 14, 대학부 4)을 비롯해 태권도 19팀, 씨름 14팀 등 총 4개 종목 73팀이 참가했다. 연인원 1만 6714명이 찾아와 구슬땀을 흘리고 있다.군은 스토브리그를 개최해 단순 훈련을 넘어 경기력 점검과 전술 완성도를 높일 수 있는 실전형 프로그램을 운영하고 있다. 또 구례 공설운동장과 관내 체육시설을 활용해 안전한 훈련과 경기 병행이 가능한 환경을 조성하는 등 참가팀들의 높은 만족도를 이끌어내고 있다.이와 함께 군은 전지훈련과 연계한 대규모 스포츠 행사도 적극 추진하고 있다. 다음달 20일부터 26일까지 7일간 ‘2026 구례 노고단배 유소년 축구 페스티벌’을 개최해 전국 유소년 축구팀들이 한자리에 모인다.동계 전지훈련에 참가한 팀들 가운데 다수가 해당 대회에 참여해 훈련 성과를 실전에서 점검하고, 다양한 팀과의 경쟁을 통해 선수들의 경기력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.이번 동계 전지훈련과 유소년 축구 페스티벌 개최로 숙박업소, 음식점, 카페 등 지역 상권이 활기를 띠고 있다. 약 24억원 이상의 지역경제 파급효과가 발생할 것으로 전망된다.김순호 군수는 “구례군은 뛰어난 자연 환경과 우수한 체육 인프라가 조화를 이루는 최적의 전지훈련지”라며 “앞으로도 체육시설 확충과 체계적인 지원을 통해 선수들이 다시 찾고 싶은 전지훈련 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.구례 최종필 기자