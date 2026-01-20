영산강환경청, 광주·전남 5개 광역상수원 오염원 매입

영산강 수계 상류 오염원 줄이기 위해 193억원 투입

토지 매입·수변녹지 조성, 수질개선·탄소흡수 효과



영산강유역환경청 전경

영산강유역환경청은 2026년 수계관리기금 193억원을 투입해 광주·전남 지역 5개 광역상수원(주암·동복·상사·수어·탐진호) 상류 지역의 축사 등 오염원을 집중적으로 매입한다고 20일 밝혔다.토지매수사업은 댐 상류 지역에 위치한 축사 등 오염 가능성이 높은 토지를 전략적으로 매수해 수질오염을 막고, 깨끗한 상수원을 지키기 위한 사업이다. 청은 매입한 토지를 수변녹지로 조성해 환경을 보호하는 데 활용할 계획이다.영산강유역환경청은 2003년부터 토지 매입 사업을 지속적으로 추진해 왔으며, 현재까지 약 21.7㎢(여의도 면적의 약 7.5배)에 달하는 토지를 매입했다. 이 토지들은 생태학습장이나 녹지로 활용되고 있다. 그 결과 연간 승용차 약 2만 3000대가 배출하는 수준인 5만 6000톤의 이산화탄소(CO2)를 흡수하는 효과를 거둔 것으로 나타났다.토지 매입은 매년 상·하반기 두 차례 진행되며, 매수 대상은 ▲상수원 유입 하천과 거리 ▲오염물질 발생 정도 등을 종합적으로 고려해 우선순위를 산정하고 있다. 이를 통해 수질에 미치는 영향이 큰 지역을 중심으로 보다 체계적인 매수가 이뤄지고 있다.김영우 영산강유역환경청장은 “상수원 규제지역 내 매수 토지를 재생에너지 보급과 연계함으로써 지역주민에게는 경제적 혜택을 제공하고, 정부는 탄소중립 실천에 기여하는 선순환 구조를 만들어가겠다”며 “앞으로도 상수원 보호라는 본래 목적을 훼손하지 않는 범위에서 토지 활용 방안을 다각화하고 수질 개선과 기후 대응을 동시에 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.임형주 기자