[포토뉴스]의왕왕송호수 겨울축제 ‘겨울아 놀자’

김용일 서울시의원, 연가축구회 시무식 참석
문성호 서울시의원 “우체국 집배원은 절대
이채명 경기도의원, 건축물 외부 노후 썬팅
김정영 경기도의원, 2026년 성매매피해자
주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’
‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영
안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다
전국 첫 ISO 45001·SCC 인증
전담인력 11명… 서울 평균 4배
“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300
이성헌 구청장 신년인사회
강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감
민관 협력해 지역사업 246개 해결
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
