서울Pn

검색

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

반얀트리 아이스링크에서 겨울 즐긴 서울 중구 어린이들

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지난 19일 중구 아동 30가구 초청
국가대표 출신 강사 스케이트 강습도


  •
중구 반얀트리 서울 아이스링크 체험 행사
서울 중구 ‘반얀트리 클럽 앤 스타 서울’의 아이스링크에서 어린이들이 스케이크를 타고 있다.
중구 제공


서울 중구는 반얀트리 클럽 앤 스파 서울(반얀트리 서울)과 중구 아동 30가구를 아이스링크 체험 행사‘매직 윈터랜드’에 초청했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 반얀트리 서울의 후원으로 지난 19일 아이스링크장에서 열렸다. 아동과 부모 등 60명은 국가대표 출신 전문 강사의 지도를 받으며 기본자세부터 차근차근 배웠다. 강습 후에는 따뜻한 간식과 음료로 몸을 녹이며, 가족 간의 유대감을 쌓는 시간이 이어졌다.

에이블현대호텔앤리조트 김병윤 대표이사는 “호텔 아이스링크장이 어린이들의 밝은 웃음으로 채워져, 오히려 저희가 더 큰 선물을 받은 기분”이라며 “앞으로도 지역사회의 미래인 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 동행을 이어가겠다”고 전했다.

김길성 중구청장은 “우리 어린이들의 미래를 응원하며 따뜻한 나눔을 실천해 준 반얀트리 서울에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 어린이들이 꿈을 키우며 건강히 성장할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr