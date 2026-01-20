“수도권매립지에 소각장 유치”…인천시 “말도 안돼”

재정 어려워진 SL공사 ‘자구책’

생활폐기물 직매립 금지로 수익이 급격하게 줄어든 수도권매립지관리공사(SL공사)가 자구책으로 소각장 유치 등을 검토하면서 인천시의 반발이 거세다.20일 인천시와 SL공사 등에 따르면 송병억 SL공사 사장은 최근 열린 기후에너지환경부 산하기관 업무보고에서 “수도권매립지 3-2매립장과 4매립장에 수도권 지방자치단체들이 함께 사용하는 광역소각장을 유치하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.올해부터 수도권매립지에는 생활폐기물 직매립이 금지되고 소각재만 매립할 수 있다. 그러나 수도권에는 공공 소각장이 부족하고, 주민들의 반대로 소각장 신설도 어려운 상황이다. 많은 지자체들이 소각장을 찾아 수도권 밖으로 나가야 하는 이유다.송 사장의 ‘광역소각장 유치’ 발언은 이 같은 불편을 해소하자는 차원이지만 어려워진 SL공사 재정 문제를 해결하려는 의도도 깔렸다.그간 각종 폐기물 감량 정책으로 SL공사 재정은 악화일로였다. 여기에다 직매립 금지까지 덮치면서 더 어려워질 전망이다.실제로 2021년 2624억8300만원이었던 반입수수료 수입은 지난해 971억2500만원으로 약 63%나 줄었다. 올해 반입량은 지난 16일 기준 829t으로 지난해 같은 기간에 비해 94.9% 감소, 올해 반입수수료 수입 역시 대폭 줄어들 것으로 보인다.이 때문에 재정 문제 해결을 위한 자구책 중 하나로 소각장 유치가 대두된 것이다. SL공사는 또 4매립장을 태양광 발전부지를 활용하는 방안도 용역을 통해 검토 중이다. 이 역시 자구책 중 하나다.SL공사 관계자는 “최근 수년간 신입 직원을 채용하지 못할 정도로 재정이 어려워졌다”며 “송 사장의 발언은 여러 대안 중 하나일 뿐 결정된 것은 없다”고 말했다.그러나 SL공사의 이 같은 자구책이 실현되기는 어려워 보인다. 이들 사항은 기후부, 서울시, 인천시, 경기도 등이 참여하고 있는 4자 협의체의 합의가 있어야 가능한데, 인천시가 강력하게 반대하고 있어서다.인천시 관계자는 “SL공사의 소각장 유치, 태양광 발전부지 활용 등은 인천시와 협의되지 않은 사항”이라며 “인천시의 동의 없이는 추진할 수 없다”고 못 박았다.인천시는 줄곧 대체매립지 조성, 수도권매립지 운영 종료, SL공사 인천시 이관 등이 이뤄져야 한다고 주장해 왔다. 이런 상황에서 수도권매립지 종료를 연장할 수 있는 소각장 유치 등에 동의한다는 건 어불성설이라는 분위기다. 지역 주민과 정치권도 인천시와 뜻을 같이하고 있다.1~4매립장으로 구성된 수도권매립지는 1992년 서울 난지도 쓰레기처리장 대체지로 인천 서구 오류동 일대(약 1500만㎡)에 조성됐다. 1·2매립장은 매립이 완료됐고, 현재는 3-1매립장을 운영하고 있다. 3-1매립장과 4매립장은 사용 전이다.강남주 기자