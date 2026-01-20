전남도, 광주·전남 행정통합 도민공청회 이어가

장성서 두 번째 도민공청회, 통합으로 달라지는 삶 등 설명



김영록 전남지사가 20일 장성문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 공청회에서 도민들과 기념 촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도는 20일 광주·전남 행정통합에 대한 도민 의견을 수렴하기 위해 도민공청회를 이어가고 있다.지난 19일 영암군 도민공청회에 이어 진행된 이번 장성군 도민공청회에도 김영록 전남도지사가 직접 참석해 광주·전남 행정통합의 추진 배경과 필요성, 주요 특례 사항, 통합으로 인해 달라지는 삶 등을 도민에게 상세히 설명했다.이어 현장에서 진행된 질의·응답을 통해 행정통합에 대한 도민의 다양한 의견과 우려 사항을 직접 청취하며 소통의 시간을 가졌다.또 교육 통합에 대한 도민의 관심이 높은 점을 반영해 전남도교육청과 공동으로 공청회를 개최해 김대중 전남도교육감이 교육 통합 추진 방향과 기대 효과를 설명하고 학생·학부모·교원 등 참석자들의 질의에 직접 답변했다.전남도는 현장 참석이 어려운 도민을 위해 공청회 모든 과정을 전남도 공식 유튜브 채널을 통해 생중계함으로써 많은 도민이 통합 공론의 장에 참여할 수 있도록 했다.김영록 지사는 “영암에 이어 장성에서도 공청회를 열어 도민의 목소리를 현장에서 직접 듣고 있다”며 “두 차례 공청회를 통해 제기된 의견을 종합해 군 단위에서도 실질적으로 체감할 균형 발전형 행정통합 방안을 구체화하겠다”고 말했다.이어 주요 내용으로 장성의 심뇌혈관 질환 중심의 의료·바이오 산업과 AI 데이터센터 기반 첨단산업, 아열대 스마트 농업지구 조성과 수출 전문단지 지정 등을 제시하고 이런 전략산업이 행정통합을 통해 더욱 속도를 내도록 적극 뒷받침하겠다고 강조했다.전남도는 21일 목포와 신안에서 도민공청회를 개최하는 등 앞으로 남은 20개 시군을 순차적으로 방문해 공청회를 이어갈 예정이며 공청회에서 제시된 의견은 향후 특별법과 통합 추진 과정 전반에 반영할 방침이다.행정통합에 관심 있는 도민은 전남도와 시군 누리집에 게시된 정보무늬(QR코드)를 통해 사전 신청하거나 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.장성 류지홍 기자