여수시, 여수세계섬박람회 지정 음식업소 모집

섬 지역 음식점 및 입장권 할인 참여 업소 가산점 부여
전남 여수시가 2026 여수세계섬박람회를 앞두고 방문객들에게 신뢰받는 외식 환경을 조성하기 위해 ‘섬박람회 지정음식업소’를 모집한다.
모집 기간은 1월 19일부터 2월 13일까지이며, 모집 대상은 여수시 관내 일반음식점 및 휴게음식점 100개소다.
신청 요건은 지역특산물·여수 대표 음식 등 관광객 선호도가 높은 메뉴 취급과 관광객 수용이 가능한 5테이블 규모 이상 음식점, 입식 테이블, 해충방제 등 영업장 시설 환경 및 위생 상태가 전반적으로 양호한 업소 등이다.
특히 섬 지역 음식점과 2026여수세계섬박람회 입장권 소지자 요금 할인 참여업소, 공공배달앱(먹깨비) 가입업소는 평가 시 가산점이 부여된다.
선정은 전문 컨설팅단이 직접 업소를 방문해 위생환경과 시설 관리 상태 등을 점검한 후 개선 사항 이행 여부를 확인하는 절차를 거쳐 오는 4월 중 지정 음식업소를 최종 선정할 계획이다.
여수시 관계자는 “지정 음식업소 운영을 통해 박람회 기간 중 식중독 등 식품 위해 사고를 예방하고, 위생적이고 만족도 높은 음식 서비스 환경을 조성하고자 한다”며 “여수의 맛을 대표하는 음식점들의 적극적인 참여를 바란다”라고 말했다.
한편 여수시는 2025년에 지정음식업소 108개를 선정·운영해 관광객과 시민으로부터 긍정적인 평가를 받았다.
여수 류지홍 기자
