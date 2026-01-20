유정복 “300만 인천시민 자존심 건들지 말라” 동포청장에 ‘경고’



유정복 인천시장 SNS 캡처.

유정복 인천시장이 김경협 재외동포청장을 향해 “인천의 역사와 시민 앞에 정중히 사과하라”고 요구했다. 동포청 이전 논란을 둘러싸고 양측의 갈등이 깊어지는 모양새다.유 시장은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “300만 인천시민에게 큰 잘못을 저질렀으면 마땅히 반성하고 사과부터 해야지, 궁지에 몰린 상황을 모면하기 위해 온갖 억지 논리를 동원하고 있다”며 이같이 말했다.유 시장이 이처럼 김 청장에 대해 날을 세우는 이유는 김 청장이 인천 송도국제도시에 있는 동포청을 광화문 정부서울청사로 옮길 수 있다는 가능성을 언급해서다.동포청은 유 시장과 인천시민사회의 염원으로 인천에 유치했다. 여기에는 당시 전세계 100여개 한인 단체의 지지와 100만명이 넘는 인천시민의 서명이 있었다.김 청장 발언으로 논란이 일자 유 시장은 조현 외교부장관에게 전화를 걸어 “서울 이전은 없을 것”이라는 확답을 받았다.그러나 동포청이 ‘청사 이전 검토’ 중단이 아닌 ▲임대료 인상 계획 철회 ▲동포들의 청사 방문 불편 해소 대책 마련 ▲인천시의 지원 약속 이행 ▲청사 마련 등의 이행을 전제로 청사 이전을 ‘잠정 보류’하겠다고 밝혀 논란은 확산됐다.유 시장은 동포청 입장에 대해 “공무원들의 편의를 핑계로 인천의 미래를 볼모 잡고 흥정하려는 그 어떤 시도도 용납하지 않겠다”며 “‘보류’라는 꼼수로 여지를 남기는 기만적인 행태 역시 좌시하지 않을 것”이라고 비판했다.이에 동포청은 유 시장에게 공개질의서를 통해 “유 시장이 700만명 재외동포들의 하소연에 대해 ‘정치공작’이라고 단정지었다”고 맞받아쳤다. 그러면서 청사 이전 문제에 대해 재외동포들을 대상으로 의견을 수렴하자고 했다.이 공개질의서는 유 시장이 이날 또 SNS에 글을 올려 김 청장을 비판한 이유가 됐다.유 시장은 “과연 동포청장으로서 기본 자격이 있는지조차 의문”이라며 “재외동포청이 어떻게 인천에 왔는지 그 과정도 모르고, 역사성도 모르는 무지의 소치”라고 목소리를 높였다.유 시장은 또 “더 이상 300만 인천시민의 자존심을 건드리지 말라”고 경고했다.강남주 기자