도봉구 지역시장 2곳, 특성화시장 육성사업 ‘우수’

창동신창시장·창동골목시장(연합), 문화관광형시장 등


  •
지난해 9월 제1회 창동 막걸리 페스티벌을 찾은 주민들 모습.
도봉구 제공


서울 도봉구는 지역 내 시장 2곳이 중소벤처기업부 주관 ‘특성화시장 육성사업’ 성과평가에서 우수 등급을 받았다고 20일 밝혔다.

도봉구에 따르면 ‘창동신창시장·창동골목시장(연합)’은 문화관광형시장 분야에서, 쌍문역둘러상점가는 디지털전통시장 분야에서 각각 우수 평가를 받았다.

중기부는 앞서 문화관광형시장, 디지털전통시장 등 3개 분야로 나눠 특성화시장 육성사업을 추진했으며, 이달 5일 평가 결과를 공개했다. 평가는 사업 운영 성과와 목표 달성도, 파급효과, 지속가능성 등을 종합적으로 고려해 이뤄졌다.

창동신창시장·창동골목시장(연합)은 시장과 지역 문화를 연계한 관광형 콘텐츠인 ‘제1회 창동 막걸리 페스티벌’을 개최해 방문객 증가와 상권 활성화를 이끌었다. 또 ‘디자인앤조명아트갤러리’ 조성 등 환경 개선 사업과 서비스·운영 역량 강화 프로그램을 통해 시장 환경을 개선하고 상인들의 경쟁력을 높였다.

쌍문역둘러상점가는 디지털전통시장 사업에 참여해 온오프라인 판로 확대와 홍보 채널 다각화에 힘썼다. 점포별 온라인 입점 지원과 소셜미디어(SNS)와 블로그 등 디지털 기반 홍보·마케팅 등을 통해 시장 인지도를 높였다.

오언석 구청장은 “이번 성과는 상인들의 적극적인 참여와 시장 특성에 맞는 사업을 전략적으로 추진한 결과”라며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 전통시장 조성을 위해 지속적인 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
