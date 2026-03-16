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AI가 그리는 경기도 매력…경콘진, ‘지역자원 활용 콘텐츠 제작지원’ 기업 모집

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경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 지역 문화 자원과 AI 숏폼(Short-form)을 결합해 창작 생태계를 활성화하는 <경기 지역 자원 활용 콘텐츠 제작 지원> 사업의 참여 기업을 오는 4월 8일까지 모집한다고 16일 밝혔다.

판교 경기콘텐츠코리아랩에서 진행되는 올해 사업은 AI 숏폼 영상 제작이 가능한 예비 창업자 또는 창업 3년 이내의 경기도 소재 기업(혹은 협약 후 10일 이내 경기도 이전이 가능한 기업)을 대상으로 하며, 총 20개 사를 선발할 예정이다.

선정된 기업은 사업 기간 내에 최소 8편 이상의 1분 내외 영상을 제작해야 하며, 영상의 모든 장면은 인공지능(AI) 기술을 활용해 생성된 원천 소스를 100% 활용해야 한다.

올해부터는 일반적인 숏폼 영상 제작 지원에서 AI 기술을 필수적으로 활용해야 하는 ‘AI 숏폼’ 분야로 과제를 전면 개편했다. 이는 도내 AI 창작자를 발굴하고 미래형 콘텐츠 제작 환경을 집중적으로 지원하기 위한 조치다.

선정된 기업은 기업당 800만원에서 최대 1200만원까지 제작비를 지원받으며 필요시 경기도 내 창업이나 주소지 이전을 위한 가상 오피스를 맞춤형으로 제공받을 수 있다.

경콘진 탁용석 원장은 “기획부터 완성까지 AI 기술을 적극 활용하는 혁신적인 창작 비즈니스 모델이 많이 발굴되기를 기대한다”라며, “경기도의 풍부한 지역 문화 자원과 AI 기술이 만나 도내 초기 기업들이 대한민국 콘텐츠 생태계의 중심판으로 도약하길 바란다”라고 밝혔다.

안승순 기자
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