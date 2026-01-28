서울Pn

검색

“종량제봉투 年 1인 1개 감량”… 서울, 203

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “신생아 가정방문 ‘아기 건강 첫걸음’ 효

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, 2026년 취약계층 복지에 673억원 투

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 시흥유통센터 부설주차장 200면 개방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중랑구, 중랑사랑상품권·중랑땡겨요상품권 63억원 발행

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

설맞이 중랑사랑상품권 60억원
중랑땡겨요상품권 3억원 발행


  •
서울 중랑구 청사 전경.
중랑구 제공


서울 중랑구는 설 명절을 앞두고 지역 소비 활성화와 소상공인 지원을 위해 총 63억 원 규모의 중랑사랑상품권과 중랑땡겨요상품권을 발행한다고 28일 밝혔다.

중랑사랑상품권은 2020년부터 운영돼 누적 발행액 1666억 원을 기록했으며, 2024년부터 도입된 중랑땡겨요상품권은 지금까지 15억 원이 발행됐다. 구는 명절을 맞아 두 상품권 발행을 통해 지역 상권에 활력을 불어넣는다는 계획이다.

중랑사랑상품권은 다음달 4일 오후 1시부터 서울페이플러스 앱에서 5% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 1인당 구매 한도는 50만원이며, 사용기한은 구매일로부터 5년이다. 연말정산 시 30% 소득공제 혜택이 적용되며, 전통시장과 음식점, 제과점 등 지역 내 가맹점 8200여 곳에서 사용할 수 있다.

중랑땡겨요상품권 다음달 3일 오전 10시부터 같은 앱에서 15% 할인된 가격으로 판매되며, 1인당 구매 한도는 20만원이다. 사용기한은 구매일로부터 1년이며, 연말정산 시 30%의 소득공제가 적용된다. 공공배달앱 ‘서울배달플러스(+) 땡겨요’에서 해당 상품권으로 결제할 경우 5% 페이백과 함께 2만 5000원 이상 주문 시 건당 2000원 할인쿠폰도 제공된다.

류경기 구청장은 “중랑사랑상품권 및 중랑땡겨요상품권 발행이 구민의 장바구니 부담과 소상공인의 경영 부담을 덜어주길 기대한다”며 “앞으로도 지역 경제 전반에 온기를 전할 수 있는 다양한 정책들을 추진해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr