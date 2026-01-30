김영록 전남지사 “통합특별법 발의 환영, 대부흥 첫걸음”

서울Pn

김영록 전남지사.


김영록 전남지사는 30일 전남광주 통합특별법 발의에 환영의 뜻을 밝혔다.

김 지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 “전남광주 통합특별법 발의를 320만 시도민과 함께 뜨겁게 환영한다”며 “광주·전남 대통합과 대부흥의 역사적 대장정의 첫걸음이 시작됐다”고 말했다.

이어 “이재명 대통령의 조력과 지원이 시도민의 단합된 힘을 모으는 데 큰 역할을 해 주었다”며 “통합 추진 선언 이후 찬성 여론이 급물살을 타면서 한 달 만에 법안을 제출하도록 밀어주고 지혜를 모아준 전남·광주 시도민들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

김 지사는 또 “이제 국회 심의가 본격적으로 시작될 것”이라며 “추가 보완이 필요한 사안, 새로운 정책 대안들, 정부와의 협의 등이 잘 이루어지도록 지역 국회의원들과 원팀으로 적극 대응하겠다”고 덧붙였다.

민주당은 이날 충남·대전, 전남·광주 행정통합을 위한 특례 조항이 담긴 특별법을 각각 민주당 당론으로 발의했다.


무안 류지홍 기자
