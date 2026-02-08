‘구례 섬진강케이블카’ 기공식 성료···2028년 9월 준공

500억 투입

오산권역 관광 구상 실행 본격화



김영록 전남지사와 김순호 군수 등 관계자들이 7일 ‘구례 섬진강 케이블카 설치사업 기공식’ 행사에서 기공식 퍼포먼스를 하고 있다.



구례군이 7일 오산권역 섬진강케이블카 하부정류장 부지에서 구례 섬진강케이블카 설치사업 기공식을 성황리에 개최했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 구례군이 오산권역 섬진강케이블카 하부정류장 부지에서 구례 섬진강케이블카 설치사업 기공식을 개최했다.지난 7일 열린 행사에는 김순호 군수를 비롯해 이개호 국회의원과 김영록 전남지사 등 주요 인사와 군민, 사업 관계자 등 500여명이 참석했다. 참석자들은 섬진강케이블카를 중심으로 한 지역 관광 도약에 대한 기대를 나누고 공감대를 다졌다.구례 섬진강케이블카 설치사업은 오산과 섬진강을 잇는 핵심 관광 인프라다. 자연경관을 활용한 관광 콘텐츠 확장과 체류형 관광, 권역 간 연계를 도모하는 상징적 사업으로 평가된다.이번에 조성되는 케이블카는 총연장 2.34㎞ 구간으로 약 500억원의 사업비가 투입된다. 완공되면 관광객은 굽이치는 섬진강 물결과 드넓은 평야, 지리산 연봉을 한눈에 조망할 수 있다. 사성암 접근성도 한층 개선될 전망이다. 2028년 9월 준공 예정이다.군은 케이블카 조성에 따른 지역경제 파급효과를 총 생산유발효과 1209억원, 총 취업유발효과 774명으로 분석했다. 섬진강케이블카는 오산권역 전반을 아우르는 약 2000억원 규모 민·관 협력 관광 프로젝트의 핵심 축이라는 점에서도 의미가 크다. 군은 총 9개 사업에 722억원을 투자해 대규모 관광 프로젝트를 추진 중이다. 섬진강 힐링생태공원 등 4개 사업은 성공적으로 준공돼 운영 중이다. 섬진강 보도교 설치사업 등 5개 사업도 순조롭게 진행되고 있다.군 관계자는 “이번 기공식은 구례 섬진강케이블카 설치사업이 지역 관광의 새로운 축으로 자리 잡기 위한 첫 신호탄”이라며 “앞으로도 행정 절차와 사업 추진 전반을 꼼꼼히 관리해 섬진강케이블카가 관광객 1000만명 시대를 여는 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자